Skitten krig i Syria

DEBATT: I sannhet er det en skitten krig som har pågått i Syria i 10 år, og det skulle ikke være noen tvil om hvem som startet det hele.

Debattinnlegg

Bernt Halvard Sleire Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Da jeg leste gjennom syriareportasjen i lørdagens Aftenbladets Magasin 20. mars, rikholdig illustrert som den var, slo det meg at det ikke stod noe om sanksjonene, den økonomiske delen av krigføringen mot Syria iverksatt av USA allerede i 2011 fulgt opp av EU og NATO for å styrte Assad-regimet.

Reportasjen bærer gjennomgående preg av at det er motstanderne av Assad-regimet sin narrativ om krigens begynnelse og dens krigføring som blir presentert.

Kolossal tilleggsbyrde

FN-rapporten i 2016 da den kom, var dramatisk i sin ordlyd: «USA og EUs sanksjoner straffer vanlige syrere og vanskeliggjør hjelpearbeidet under den største humanitære nødhjelpskrisen siden andre verdenskrig». Sanksjonene er ifølge rapporten blant de mest omfattende som noen gang har blitt innført, og blokkerer tilgang på alt fra medisiner til mat, drivstoff, vannpumper, elforsyning og reservedeler til slikt. Sanksjonene har destabilisert hver eneste sektor av syrisk økonomi og ført til at landet, som tidligere var selvberget, nå er avhengig av hjelp». Det sier seg selv at dette er en kolossal tilleggsbyrde for et folk og et land som trenger til å bygge seg opp igjen etter 10 år med krig.

Reportasjen bærer ellers gjennomgående preg av at det er motstanderne av Assad-regimet sin narrativ om krigens begynnelse og dens krigføring som blir presentert. Bildene fra Aleppo viser kvinner med umiskjennelig rødmaling i ansiktet og de såkalte hvite hjelmene i redningsaksjon utstyrt med filmutstyr og sminke av sine oppdragsgivere og økonomisk understøttet av USA, UK og andre vestlige regjeringer.

De hvite hjelmene ble som kjent nominert til Nobels fredspris to ganger og en film om dem fikk Oscarstatuetten. De hvite hjelmenes stifter var en tidligere britisk etterretningsoffiser. Nå holder de til i Idlib sammen med opprørene i al-Nusra (al-Qaida) etter at de ble drevet ut av Øst-Aleppo og transportert i busser til Idlib.

Flere steder i reportasjen står det at Assad har brukt kjemiske våpen (saringass og klorgass) mot opprørere og sivilbefolkningen. Da er det verdt å vite at da Obama var klar til å bombe Syria med krysserraketter fra marinefartøyer i Middelhavet i 2013 da han fikk beskjed fra den britiske etterretningstjenesten om at de hadde analysert en prøve av saringassen, og at den ikke kunne komme fra den syriske hæren, men tvert om fra lagrene til al-Nusra (Die Welt, 3013). Forståelig da hvorfor Obama ga kontrabeskjed til sin marineflåte.

«We have the oil»

Nå er Syria okkupert i nordøst av USA. «We have the oil», sa president Trump. Foruten Syrias olje er området også Syrias kornkammer. I sannhet er det en skitten krig som har pågått i 10 år, og det skulle ikke være noen tvil om hvem som startet det hele. Og motivet? «We have the oil» og «Assad must go».