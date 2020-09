Flyktningpolitikken handler ikke lenger om mennesker, den handler om å få lavest mulige tall

FLYKTNINGER: Den hjerterå flyktningpolitikken til Norge er et sykdomstegn for samfunnet vårt.

Norge tar imot færre flyktninger enn før, ikke fordi flyktningene ikke finnes, men fordi rasisme og irrasjonell frykt har fått styre politikken, hevder innsenderen. Foto: Alkis Konstantidis, Reuters/NTB scanpix

Vårin Sinnes Leder og ungdomskandidat til Stortinget for Grønn Ungdom Rogaland

Forrige uke våknet vi opp til grusomme bilder av flyktningleiren i Moria i brann. Dette er en lenge varslet katastrofe. I månedsvis har situasjonen i leirene vært grusom. Frivillige, hjelpeorganisasjoner og FN har advart mot de brutale forholdene i Moria, og Hellas har bedt om hjelp til å evakuere flyktningene.

Den norske regjeringen har lenge nektet å evakuere noen i det hele tatt, og heller ventet på at andre land skal ta ansvar. Leiren måtte brenne ned før Erna sa seg villig til å hente noen ut. Og da bare 50. Katastrofen i Moria viser en gang for alle hvor forskrudd og hjerterå den norske flyktningpolitikken har blitt.

At Norge skal gjøre så lite for å bøte på katastrofen i Moria, er ikke bare samvittighetsløst, det er også ulogisk. Vi har mer plass og bedre råd enn alle andre land i Europa.

Vi har plass til mange

For det er løgn at vi ikke har plass til flere. I 2015 hadde vi 44 000 plasser i norske asylmottak. Nå legges asylmottak ned og mottaksplasser står tomme. Ikke fordi det blir færre flyktninger i verden, men fordi rasisme og irrasjonell frykt har fått styre politikken.

Det er også denne rasismen som har skapt katastrofen i Moria. Leiren er overfylt nettopp på grunn av avtalen mellom EU og Hellas, som nekter flyktninger å bevege seg innover i Europa for å søke asyl. Moria er hele Europas leir. Nøden der skyldes at vi gjør alt vi kan for å nekte mennesker den menneskeretten det er å søke asyl hos oss. At vi har latt det viktigste målet i asylpolitikken bli å hjelpe færrest mulig.

Vi ser nå at store deler av befolkningen protesterer på denne linja. Over hele landet tar mennesker til ordet og til gatene for å protestere mot regjeringens mangel på medmenneskelighet. 50 000 mennesker har signert Redd Barnas kampanje for å ta imot flere enn 50. Kommuner over hele landet har sagt at de kan og vil ta imot flere enn 50 helt alene.

Uten samvittighet

At Norge skal gjøre så lite for å bøte på katastrofen i Moria, er ikke bare samvittighetsløst, det er også ulogisk. Vi har mer plass og bedre råd enn alle andre land i Europa. Når Erna allikevel nekter å ta imot flere handler det ikke om at Norge mangler hjerterom eller husrom. Det handler om at regjeringen vår heller vil tilfredsstille innvandringsfiendtlige grupper enn å la folket ta det solidariske ansvaret vi ønsker for mennesker i nød.

Flyktningpolitikken handler ikke lenger om mennesker, det handler om tall, og tallene skal være lavest mulig, uansett hva det koster i menneskelig lidelse.

Slik tar regjeringen fra oss menneskeligheten vår. En sånn regjering er giftig for samfunnet.

