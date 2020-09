Trist for byen hvis parkeringshuset på Jorenholmen består

BYMILJØ: I en årrekke har Venstre ønsket å fjerne det midlertidige parkeringshuset på Jorenholmen. Det er helt feil å ha et parkeringsanlegg på en av de aller flotteste tomtene i sentrum.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Parkeringshuset på Jorenholmen må bort, krever brevskriverne. Foto: Lars Idar Waage

Debattinnlegg

Jan Erik Søndeland Gruppeleder for Stavanger Venstre

Kjartan Alexander Lunde Medlem av utvalg for by- og samfunnsutvikling (V)

Det ble oppført som en midlertidig løsning for 40 år siden og det er på høy tid å fjernet det. En gang for alle. I arbeidet med sentrumsplanen ved slutten av forrige valgperiode fikk Venstre endelig gjennomslag for å rive parkeringshuset og omregulere den flotte tomta til park og superlekeplass. I møte i utvalg for by- og samfunnsutvikling sist uke gjorde dessverre de andre partiene en total helomvending. Kun Venstre stemte for fortsatt riving. Både Ap, H, Frp, FNB, Rødt og MDG ville nå beholde parkeringshuset og heller pynte det med litt beplantning.

Les også Aftenbladet mener: Vi trenger en redningsplan for Jorenholmen

Forferdelig stygt

De andre partiene hadde litt ulike forklaringer på u-svingen. Mens Frp og FNB egentlig aldri ønsket å rive P-huset, var derimot hovedargumentet til Ap, MDG og Rødt at det ville bli dyrt å bygge nytt P-hus på Fiskepiren som erstatning. Dette anlegget er estimert til 240–480 millioner kroner for en kapasitet på 500–800 parkeringsplasser. Venstre mener 500 burde være mer enn nok, og helst burde antallet blitt redusert.

Vi står i en klimakrise, og vi skal bygge en mer attraktiv sentrumskjerne å oppholde seg i. Da er ikke svaret kapasitetsøkning, slik de andre partiene la til grunn. Ved å redusere antall plasser vil et nytt p-anlegg på Fiskepiren bli betydelig mye billigere, og samtidig frigjøres arealer som kan brukes til bolig- eller næringsformål. Utgiftene fra kommunekassen blir tilnærmet null og vi får et kinderegg av en løsning:

1) Bort med det forferdelig stygge parkeringshuset på Jorenholmen og inn med park, grønt og aktivitetsanlegg.

2) Et nytt moderne p-anlegg på Fiskepiren, men med noe redusert parkeringskapasitet

3) Ledige arealer til arbeidsplasser på en av de flotteste tomtene på sentrumshalvøya.

Bilen styrer for mye

Mens andre partier er opptatt av å beholde Jorenholmen og bygge en by på bilens vilkår, er Venstres det eneste partiet som standhaftig står på for et godt bymiljø, og som søker løsninger der andre bøyer av ved den minste motstand mot grønn byutvikling.

Biler trenger ikke utsikt, folk trenger utsikt. Jorenholmen vil kunne bli et fantastisk flott parkområde og få en flott ny superlekeplass. Det vil være et løft for hele området. Derfor står Venstre fast på vår kamp for å rive parkeringshuset og gjøre bymiljøet vårt bedre. Bli med oss i kampen!

Biler trenger ikke utsikt, folk trenger utsikt. Jorenholmen vil kunne bli et fantastisk flott parkområde og få en flott ny superlekeplass.