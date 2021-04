Gamle grenser savnes sjelden

DEBATT: Mine medgauker sier ofte at de er redde for at Stavanger skal spise opp lille Sandnes. Det kunne en muligens frykte da Stavanger var 3–4 ganger større. Slik er det ikke nå, og Sandnes vil aldri dø ut som et sentrum for den sørlige byen vår.

«Dersom vi er modige nok til å tegne kartet på nytt i 2021, vil vi stå igjen med noen svært robuste kommuner hvor få har mer enn 1/2 time til sitt sentrum», skriver Helge Kristoffersen. Foto: Jon Ingemundsen

Helge Kristoffersen Lektor og Sandnesgauk

Da min far vokste opp bodde i Sandnes var hele kommunen lokalisert innenfor det som nå er bomringen rundt sentrum. Høyland omkranset byen på samme måten som Hetland omkranset Stavanger. Byene består, men de gamle grensene virker absurde. Selv om Sandnes har blitt en av landets største byer, er den også blitt en av landets største jordbrukskommuner. I Sandnes er det «by og land, hand i hand».

Som gammel Sandnesgauk vet jeg jo at det er Stavanger som er Byen, og Sandnes er «Porten til Jærens forjettede land». Sett fra oven er hele Nord-Jæren et sammenvokst byområde med mange grønne lunger. Godt samarbeid over gamle grenser har gitt oss en region vi alle er stolte av å tilhøre. Derfor finnes det ingen grunn til å bevare gamle grenser som er til liten nytte.

Bygder i alle Rogalands nye kommuner kan samles på tvers av grenser som nå skjærer gjennom landskapet på lite rasjonelle måter.

Mye indrefilet

Mine medgauker sier ofte at de er redde for at Stavanger skal spise opp lille Sandnes. Det kunne en muligens frykte da Stavanger var 3–4 ganger større. Slik er det ikke nå, og Sandnes vil aldri dø ut som et sentrum for den sørlige byen vår. Fjernes gamle grenser er det mest sannsynlig at politikere i vår felles by vil så valgflesk sør for Mariero også. Det er grenser for hva som kan presses inn på få kvadratkilometer i gryta rundt Breiavatnet. I Sandnes er det mye indrefilet ledig i Vågen. Mellom sentrumskjernene er det ikke mer en et drøyt kvarters reisetid med bil eller tog. Vi kan bli en romslig storby.

Krefter i Høyre løfter fram tanken om sammenslåing for alle fylkets 23 kommuner. Margret Hagerup vinner neppe fulle stemmeurner med et slikt utspill, og en kan unders over hva hun ønsker å oppnå med utspillet. Hun har utvilsom funnet fram blanke ark og fargestifter. Men det er ikke sikkert akkurat den metoden er så dum når en skal tegne grenser i et landskap hvor de siste store endringene fant sted på 60-tallet. I 2021 er kommunene sine oppgaver blitt uendelig mer omfattende og kompliserte, og små enheter er derfor blitt mye mer sårbare. Med større kommuner er det flere som får større avstand i kilometer til sitt sentrum, men det er ikke sikkert reisetiden til sentrum vil bli lengre enn i 1960. Faktisk har digitalisering ført med seg at de fleste kommunale kontor har flyttet inn i våre elektroniske dingser i vår egen sofakrok.

Robuste kommuner

Dersom vi er modige nok til å tegne kartet på nytt i 2021, vil vi stå igjen med noen svært robuste kommuner hvor få har mer enn 1/2 time til sitt sentrum. Dette sentrumet vil være en by som kan tiltrekke seg all nødvendig arbeidskraft for kommune og næringsliv. Omlandet i disse kommunene vil gjøre dem til noen av de aller sterkeste landbrukskommunene i hele landet. Bygder i alle Rogalands nye kommuner kan samles på tvers av grenser som nå skjærer gjennom landskapet på lite rasjonelle måter. Unge som vil bo i urbane strøk trenger ikke nødvendigvis flytte fra en utkantkommune.

Haugalandet kan knyttes tettere sammen. Ryfylke vi trolig være to kommuner med Sauda og Jørpeland som hver sine kraftsentrum innen industri og reiseliv. I Dalane vil det ikke være nødvendig å krysse grenser for å komme til Okka by. Jæren vil ved utvisking av gamle grenser bli et nasjonalt kraftsentrum for jordbruk og matindustri. Og midt i vårt kjære Rogaland ligger en av landets største byer, som er både grønn og pulserende.

Svelge kameler

Før denne drømmen kan bli virkelighet, er det nok mange som må svelge kameler og gi fra seg taburetter. Det vil smerte, men arven vi gir videre vil være en livskraftig region til glede for våre barn og barnebarn. De vil nok synes vår strid var underlig, men de vil neppe savne våre gamle grenser.