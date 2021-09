Pust med magen, Solvik-Olsen. Panikk løser ikke problemer

KLIMA: Det er vanskelig å lese Solvik-Olsens tekst som noe annet enn krakilsk. Jeg ber ham puste med magen. Selv om vi står overfor vår tids største utfordring, klarer vi også å håndtere den – med skarp politisk handling.

Frp og Norsk olje og gass argumenterer for at vi skal sitte igjen og tviholde på en ressurs som vil bli langt mindre verdt i tiden som kommer.

Debattinnlegg

Ulrikke Torgersen 1. kandidat til Stortinget for MDG Rogaland

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det er ingen tvil om at de nødvendige samfunnsendringene for en reell grønn omstilling vil være krevende, som med all krisehåndtering. Man skal likevel ikke ha mye kunnskap om kildekritikk for å se forskjellen mellom SSB sine rapporter og den fra Rystad Energy. Førstnevnte er uavhengig forskning finansiert av fellesskapet og for fellesskapet. Rystad Energy-rapporten er derimot kjøpt og bestilt av bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, som har klare interesser knyttet til rapportens konklusjoner.

Dette eksempelet på hvordan man stiller seg til klimaforskning ville kanskje gjort seg til en god eksamensoppgave i samfunnsfag for elever i videregående skole. En samfunnsøkonom og tidligere minister, derimot, bør vise bedre dømmekraft.

Med Solvik-Olsen i spissen argumenterer Frp for at oljestans i Norge vil føre til at vi mister makt til Saudi-Arabia og Russland. Det motsatte er tilfellet. Vi vil sikre vår uavhengighet ved å omstille oss vekk fra olje- og gasseksport.

Vær tidlig på ballen

Etter hvert som etterspørselen etter olje- og gass faller, vil OPECs markedsandel øke fra 37 prosent i dag til 52 prosent innen 2050, den høyeste andelen i historien. Dette høres kanskje ekstremt ut, men dette er da 52 prosent av et oljemarked der størrelsen kun utgjør 25 prosent av dagens marked, – og der oljeprisen er redusert med tre fjerdedeler. Med andre ord vil inntektene til Opec falle, selv om markedsandelen øker. Dermed vil land som Saudi-Arabia sitte igjen med majoritetskontroll over en utdatert energiressurs som få etterspør. Dette selskapet skal vi være glade for å slippe unna.

Ved å fremskynde utfasing av olje vil vi kunne få et forsprang i å få på plass fremtidens energiløsninger. IEA-rapporten sier at de land og selskap som er først på ballen, vil nyte strategiske fordeler i å få med seg en blomstrende etterspørsel.

Frp og Norsk olje og gass argumenterer for at vi skal sitte igjen og tviholde på en ressurs som vil bli langt mindre verdt i tiden som kommer. Samtidig vil vi komme bakpå i kappløpet om markedsandeler i fornybarøkonomien. Dette forklarer også hvorfor Iraks finansminister ber samtlige OPEC-land om å omstille seg bort fra olje- og gass og heller satse fornybart.

Hva med kildekritikk?

Jo raskere vi omstiller oss, jo bedre forutsetninger har vi for å unngå arbeidsledighet og bortfall av statlige inntekter. Samtidig vil en dreining bort fra olje- og gass hindre OPECs innflytelse over norske statsfinanser. Oljekrisen i 2014 viser hvor sårbare vi er når Saudi-Arabia først bruker markedsmakten sin. Den gang hadde Opec en markedsandel på rundt 30 prosent.

Maktargumentet, som Frp dytter foran seg, faller dermed på sin egen urimelighet. Vi kan klare å løse utfordringen vi står overfor, men da må vi forholde oss til faktagrunnlaget. Så pust med magen og les rapportene en gang til – og kanskje med litt kildekritikk i bakhodet.

Ved å fremskynde utfasing av olje vil vi kunne få et forsprang i å få på plass fremtidens energiløsninger. IEA-rapporten sier at de land og selskap som er først på ballen, vil nyte strategiske fordeler i å få med seg en blomstrende etterspørsel.

Les også Klimakamp for økte utslipp?