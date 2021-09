Jeg vil ha meg fra­bedt å bli beskyldt for at jeg gjør meg til et offer ved å kreve like­behandling

DEBATT: Aftenbladets svar er tydelig: Man skal ikke be om like­behandling. Man må være fornøyd med det man får.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) i hovedpanelet på Bryne mandag har henvendt seg til MDGs Ulrikke Torgersen i sidepanelet – og hun må bryte inn etter først ikke å ha fått ordet.

Debattinnlegg

Ulrikke Torgersen 1. kandidat til Stortinget for MDG Rogaland

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sjefredaktør Lars Helle i Aftenbladet svarer på min kritikk med at min «gjenfortelle på Facebook og i et innlegg i Aftenbladet er svært ladet og full av feil, i verste fall misforståelser».

Jeg lurer på hvilke feil han viser til og ber ham se opptaket av debatten igjen, slik jeg gjorde flere ganger før jeg skrev innlegget.

Ble direkte utfordret, fikk ikke svare

Videre viser Lars Helle til alle de andre partiene som ikke var invitert til debatten [om jordvern og matsikkerhet] mandag. Han går dermed ikke til kjernen av saken: Det handler ikke om invitasjoner, men om å være den eneste politikeren som blir satt i et sidepanel som tilsynelatende skal representere «motstemmer og særinteresser». Jeg debatterer ikke på samme premisser som de andre politikerne.

Det handler om at når MDG har hatt sitt innlegg, så åpnes det for reaksjoner fra hovedpanelet. Det oppfordres til at KrF og Senterpartiet skal få kritisere vår landbrukspolitikk, uten at MDG engang får mulighet til å svare.

Fordi programlederne står med ryggen til. Og selv om landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) henvender seg direkte til meg, må jeg selv kreve å få svare.

Når kritikken av MDGs landbrukspolitikk attpåtil brukes i overskriften på fronten av Aftenbladet.no kort tid etter debatten er ferdig, faller det på sin egen urimelighet at det er politikerne i hovedpanelet som har landbrukspolitikken med de mest relevante deltakerne. (Og hvis det hadde vært tilfellet, burde vel heller Senterpartiets angrep på landbruks­ministeren få denne overskriften?)

Men nei, det handler om kjøtt, og det handler om MDG. For selv Aftenbladet vet at det er dette som får de dyrebare klikkene.

Aftenbladets ansvar

Lars Helle og Aftenbladet ser ut til å ta det særs personlig at jeg kritiserer opplegget for mandagens debatt. Urimelig og useriøst, kaller Helle det. Jeg lurer på om det kanskje heller hadde vært mer konstruktivt å se på det som en tilbakemelding på et arrangement som denne kvelden ikke helt holdt mål. Men Aftenbladet velger å ikke ta selvkritikk.

Vi politikere skal selvfølgelig stille opp og være med når mediene ringer. Vi vil jo at vår politikk skal få taletid og nå ut til velgerne og gleder oss over nettopp denne muligheten.

Men mediene har også da et ansvar. Å få plass blant de andre politikerne og å få mulighet til svare på tiltale når angrepene flyr, – ja, det mener jeg er grunnlaget for å skape en konstruktiv og opplyst debatt.

Og jeg kjøper ikke retorikken til Helle, som her klart og tydelig sier at man ikke skal kreve likebehandling, men heller bare være fornøyd med det man får. At han påstår jeg tar på meg en offerrolle når jeg krever å delta i debatten på samme premisser som de andre inviterte, avviser jeg som en hersketeknikk.

Samtidig vil jeg minne ham på at jeg oppsøkte ordstyrerne etter debatten for å be om grunnlaget for deres vurderinger. Ved at jeg i ettertid utfordrer Aftenbladet, handler det om å kreve likebehandling. Det er ikke det samme som å gjøre seg selv til offer.

Legitimerer ikke ulik behandling

Jeg er glad for å lese at Aftenbladet understreker at de respekterer unge stemmer og ikke satte meg i sidepanelet basert på verken alderen eller erfaringen min. Men det Aftenbladet gjør i praksis sender det motsatte signal.

Som jeg skrev i mitt første innlegg: Uansett intensjoner var dette en lite demokratisk og ugrei konstellasjon av et debattpanel som sender et signal om at alle politikere ikke fortjener samme plass. Gjerne fordi de er små eller såkalte «motstemmer».

Helles kanskje hovedargument er at jeg er den eneste politikeren som er invitert til to av tre folkemøter. Vel, jeg ser ikke at det legitimerer at jeg ikke fikk likebehandling.

På folkemøtet om olje tirsdag håper jeg heller ikke at jeg ser at Høyre, Frp eller Ap – som jeg selv kanskje ville klassifisert som såkalte motstemmer, når de er imot FNs anbefalinger om å slutte å lete etter mer olje – blir plassert i et slikt panel.

Enten det handlet om dårlig kommunikasjon fra Aftenbladet, dårlig gjennomtenkt opplegg eller misforståelser, så skal det være lov å si ifra.

Og jeg vil ha meg frabedt å bli beskyldt for at jeg gjør meg til et offer ved å kreve likebehandling. At det neppe skaper konstruktiv dialog når man ikke lar alle komme til orde på likt grunnlag, håper jeg at Aftenbladet også egentlig skjønner.

Les også Ulrikke Torgersen (MDG): «Skulle jeg være en hogge­stabbe for de andre partiene?»

Les også Sjefredaktør Lars Helle: «Urimeligheter fra MDGs Ulrikke Torgersen»