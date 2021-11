Få de kostnadsdrivende fortrinnene tydelig fram

DEBATT: I enhver boligdiskusjon blant seniorer dukker spørsmålet opp om hvorfor leiligheter er så mye dyrere å kjøpe enn for eksempel eneboligen de bebor i dag.

«Det må i markedsføringen komme skikkelig fram at her er det noen fortrinn som koster mer, og som gjør at boligen og felleskostnaden blir dyrere enn andre steder», skriver Grethe Eriksen.

Grethe Eriksen Leder av Stavanger Senior Høyre

Stavanger Senior Høyre ønsker å sette søkelyset på hva som finnes av seniorboliger i dag, og vi vil fremover, som et politisk tema, jobbe med å få fram ulike alternativer. Belegningsprosenten på sykehjem er nedadgående, og vi blir stadig flere som trenger trygge og attraktive alternative boliger.

Trygge boliger

Jeg er ikke i tvil om at det er samfunnsmessig riktig at flest mulig av dagens og morgendagens eldre bor i trygge og tilrettelagte boliger med universell utforming og gjerne med hyggelige fellesområder hvor de kan få tilfredsstilt sine sosiale behov. I tillegg trenger vi i en trangbodd kommune flere fristilte eneboliger og andre familieboliger til fremtidige og yngre generasjoner med større husholdninger.

Jeg er selv godt kjent med Selvaag Pluss-konseptet hvor leilighetene har en høy gjennomsnittlig kvadratmeterpris, høy felleskostnad og store fellesområder som garasje, betjent resepsjon, selskapslokaler med kjøkken, gjestehybler, hobbyrom, verksted, vaskehall, treningsrom, takterrasse med tekjøkken og møterom osv. Alt dette koster.

Et personlig hjertesukk er at dette ikke kommer klart fram i markedsføringen av boligen, og mange går dermed glipp av gode, tilrettelagte boliger. Dersom man er på boligjakt og sammenligner aktuelle boliger kun på kvadratmeterpris faller ofte boliger med andel store fellesareal uheldig ut. Samtidig blir man sjokkert over den høye felleskostnaden uten å få godt forklart alt hva den dekker.

«Bør ses»

Trenger det å være slik? Selvfølgelig ikke. Det må i markedsføringen komme skikkelig fram at her er det noen fortrinn som koster mer, og som gjør at boligen og felleskostnaden blir dyrere enn andre steder. Eiendomsmeglerne kjenner ikke boligene i detalj, men må bli flinkere til å stille spørsmål til selgerne og få de kostnadsdrivende fortrinnene tydelig fram i markedsføringen. Kanskje er det her begrepet «Bør ses» skal brukes?

Stavanger Senior Høyre tar gjerne imot kommentarer og åpner for diskusjon rundt temaet.

