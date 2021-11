Vurdering av eller for læring?

DEBATT: Stortinget har godkjent en lov som påvirker hver eneste universitetsemne. Denne loven krever at all evaluering blir vurdert av en person som er ekstern til studieprogrammet.

«Vi erfarer at hvis all evaluering kommer ved semesterslutt, så blir det mer skippertak og mindre læring», skriver innsenderne.

Alejandro Escalona Professor og leder på institutt i energiresursser (IER), UiS

Lisa Watson Førsteamanuensis og programleder på IER, UiS

Nestor Cardozo Professor på IER, UiS

Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo Førsteamanuensis på Institutt for kultur og språkstudier, UiS

Vi mener at denne loven undervurderer konsekvensene for budsjettet, administrasjonen, kvalitetssystemet og læringsutbyttet.

Vi vet at noen studenter føler at eksamener og oppgaver ikke blir rettet rettferdig. Innleveringer som eksamen og rapporter leveres anonymt. Muntlig eksamen kan ikke være anonym, men en sensor kreves allerede i dag for å sørge for at ikke en enkelt underviser bestemmer alt. Innleveringer der underviseren har gitt spesifikke læringsoppdrag, er ikke anonyme. Studentene kan be om begrunnelse på karakteren en uke etter karakteren er gitt. Vi mener at slik tilbakemelding er veldig viktig for læringsutbyttet. Om studenten velger å klage, går oppgaven til en ny komite, uten at denne vet hvilken karakter som tidligere er gitt.

Vi frykter en retur til monologbaserte forelesninger, der den eneste studentaktiviteten er eksamen.

Ekstern evaluering

Ifølge norsk lov må hver eneste universitetsemne gjennomgå en ekstern evaluering hver tredje år. Hver eksamen skal evalueres av to fagpersoner, den ene må være ekstern. Ved uenighet avgjør ekstern sensor (forskrift om studier og eksamen ved UiS, paragraf 5-2, 12). Dette gir større rettssikkerhet for studentene, og fungerer som en kvalitetssikring av evalueringen. Den eksterne sensoren betales for sine tjenester.

Kunnskapsdepartementet og universitetsadministrasjonen har gjennom en årrekke oppfordret og oppmuntret sterkt til variasjon i evalueringsformene. Ideen har vært at læringsutbyttet blir bedre om studentene ikke bare har en eksamen til slutt. Dette har vi hatt gode erfaringer med de siste ti årene. Studentene lærer mer og bedre ved regelmessige innleveringer gjennom semesteret.

Administrativt mareritt

Hvordan vil den nye loven påvirke denne situasjonen? Universitetets kvalitetssystem må endres, det blir et administrativt mareritt. Med eksterne sensorer på hvert emne hvert år, blir det vanskelig både å finne sensorer og omfordele budsjettet for å betale for all den eksterne sensuren. De fleste eksterne sensorer jobber allerede fulltid et annet sted. Dette vil bli et problem.

Dette kommer til å få alvorlige konsekvenser for studentene siden tendensen vil bli en favorisering av et system med en eksamen ved emnets slutt. Dette vil både bli enklere å administrere og billigere. Vi erfarer at hvis all evaluering kommer ved semesterslutt, så blir det mer skippertak og mindre læring.

Vi ønsker å belyse loven og konsekvensene den vil få. Vi frykter at Stortinget ikke skjønner hva denne loven innebærer. Vi forstår ikke på hvilken måte Stortinget ønsker at vi skal bruke studenter i evalueringsprosessen. Siden akademisk ansatte ofte jobber med emner på flere nivåer (BA og MA) kan ingen av disse inngå som eksterne sensoren på instituttets studieprogram.

Vi trenger profesjonelle til å vurdere karakterene. Den nye loven legger opp til at verken inviterte gjesteforelesere eller eksterne veiledere kan være eksterne sensorer. Eksterne sensorer må skrive under på at de ikke har noen venner eller familiemedlemmer blant studentene de skal sensurere.

Dypt bekymret

Vi forstår ikke hvordan implementeringen av denne loven vil hjelpe studentene til å lære. Vi skjønner heller ikke hvordan kvaliteten på studieprogrammene blir bedre med denne loven. Son undervisere er vi mest opptatt av at studentene lærer sine fag og blir forberedt på praktisk bruk av sin kunnskap. Vi frykter en retur til monologbaserte forelesninger, der den eneste studentaktiviteten er eksamen. Vi er dypt bekymret for at denne loven tar oss alle tilbake til fortiden.