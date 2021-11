Stryk fråværsgrensa og bygg ut sjukehuskapasiteten!

Leiv Olsen Rødt

Det blir meldt at koronaen når nye smittetoppar og enkelte sjukehus er uroa for kapasiteten. Problemet er visst ikkje at mange blir alvorleg sjuke eller risikerer å dø, men at mange blir lettare sjuke samtidig som mange også blir sjuke av andre årsaker enn korona.

Når mange blir lettare sjuke, er det fyrst og fremst fordi sjuke elevar møter fram på skolen og spreier smitte, skal me tru nyheitene. Assisterande helsedirektør Nakstad oppfordrar alle til å halda seg heime når dei er sjuke.

Motstridande meldingar

Men kva hjelper det at Nakstad seier folk skal halda seg heime når regjeringa seier det motsette? Under pandemien sette regjeringa fråværsgrensa til sides – regelen som sa at elevar ikkje får karakter i faget viss fråværet kjem over ei viss grense. I haust blei fråværsgrensa innført att. Då seier det seg sjølv at elevane ikkje kan halda seg heime, heller ikkje ved lettare sjukdom, det er det same som å mista karakter i faget. Utvegen er å renna ned legekontora kvar gong dei er lettare forkjølt, sjølv om legen då ikkje kan gjera anna enn å skriva ei sjukmelding som eleven like gjerne kunne ha skrive sjølv. Som om problemet er at fastlegane våre har for lite å gjera! Elevane er ikkje dummare enn at dei veit at det er å overbelasta legekontora til inga nytte.

Då den førre regjeringa gjeninnførte fråværsgrensa, påla dei – meir eller mindre – elevar å gå på skolen også når dei er sjuke. Resultatet ser me no: smittekurva aukar bratt. Det er ikkje særleg alvorleg for unge menneske, men auka sjukdom blant unge fører til auka risiko for at eldre og sårbare menneske blir sjuke – eit direkte resultat av regjeringas handlingar.

Altfor få sjukesenger

Det var Solberg-regjeringa som gjeninnførte fråværsgrensa, mot protestar frå opposisjonen. No har me fått ny regjering. Dei må fjerna fråværsgrensa – straks! Elles blir dei medansvarlege for smitteauken.

Men kvifor blir det kritisk på sjukehusa straks me får ei oppblomstring av lettare sjukdommar? Fordi sengekapasiteten på sjukehusa i helse-Noreg er ein brøkdel av kva den var for få tiår sidan. Landet har blitt så rikt at me ikkje lenger «har råd» til at folk blir liggande på sjukehus, dei skal ut snarast råd.

Sånn kan me ikkje ha det. Den langvarige og planlagde nedbygginga av sjukehusa må brytast. Ja, det kostar pengar å ha kapasitet på sjukehusa. Me hadde råd til det då samfunnet var fattigare. Me har meir enn god nok råd til det no, når samfunnet har blitt rikare. Sengekapasiteten må aukast, sjukehusa må påleggast å tilsetta fleire legar, sjukepleiarar og helsepleiarar, i heile stillingar, og staten må sørga for å auka utdanninga av alle fagfolk i helsevesenet.

