Blidensol sykehjem er 50 år

DEBATT: 1. oktober 1971 åpnet den første avdelingen på Blidensol sykehjem. Den 25. oktober 2021 er det faktisk 50 år siden Blidensol sykehjem ble offisielt åpnet.

Blidensol sykehjem åpnet 25. oktober 1971.

Debattinnlegg

I festskrivet fra 30-årsjubileet kan en lese at herredsrettsadvokat Ole Helliesen, som var forretningsfører for bygget, uttalte: «Hvis det hadde vært bare en kvinne mindre i byggekomitéen, tror jeg ikke det første spadetak var tatt enda.»

I 2001 laget Unnleiv Bergsgard et hefte med tittelen: «Mot normalt – Reisingen av et sykehjem».

Rebusløp og moteshow

Den gruppen pasienter som bor på Blidensol sykehjem, personer med demens, ble på 60-tallet plassert på Dale psykiatriske sykehus. Kirsten Middelthon visste hvordan hun skulle engasjere andre i saker hun brant for. 1.januar 1966 ble Pleiehjemsforeningen stiftet «Og dermed var det i gang ... » rebusløp og moteshow.

Inntektene fra julebordet til O. Olsen og Co A/S ble et år tildelt Pleiehjemsforeningen, og beløpet det innbrakte var kr. 18.676. I mai 1966 ble planen om et pleiehjem for senil demente offentlig. I november 1967 opplyses det i Aftenbladet: «Pleiehjemsforeningen har samlet inn 200.000 kroner (og det var mye penger den gangen), men bygget vil komme på 2,5 – 3 millioner kroner.»

Myndighetene kom på banen (og nå gikk det fort). I februar 1967 vedtok Stavanger formannskap å reservere tomt for senil demente på Åsen. I september samme år regulerte Stavanger kommune tomten. I mai 1968 vedtok fylkestinget garanti for et lån på inntil 3,1 millioner kroner. Høsten 1968 fikk Pleiehjemsforeningen tilsagn om lån på 1,4 millioner kroner fra Rikstrygdeverket. «Den resterende summen vil en forsøke å låne i banker.»

Blidensol realiseres

I månedsskiftet november/desember 1969 ble grunnarbeidet satt i gang. I september 1971 sto det under tittelen «Roseflor på Blidensol» i Aftenbladet: «Som sagt har det ikke lykkes å få personale på plass til den første avdelingen før 1. oktober. Skal rosene visne før det melder seg sykepleiere nok til at den andre avdelingen kan åpnes i høst?»

Likevel ble det offisiell åpning av sykehjemmet 25. oktober 1971. De første pasientene ble tatt imot 1. oktober 1971. Daværende varaordfører Thor Wallem takket for at det finnes slike kvinner og berømmet også dette private tiltaket i sosialsektoren der ellers så mye er statsdirigert.

Det var arkitekt Th. Spence som sammen med arkitektene Nes og Brunvathne som hadde tegnet bygget.

Blomstrende roser utenfor vitner om at tingene var organisert. For Kirsten Middelthon og hennes venninner var det viktig at Blidensol skulle være et hjem, og i et hjem er det kjøkken. Det var av stor betydning at pasientene skulle få kjenne matlukt, noe gjenkjennelig og at maten var porsjonert ut slik den enkelte pasient ønsket.

