Fra rektoropprør til skoleløft

DEBATT: I 2019 var den økonomiske situasjonen i stavangerskolen dyster. Rektorer ved flere skoler nektet å underskrive budsjettene.

– Skolens budsjettrammer er løftet med 60 mill. kr de siste årene. Fem millioner mer til miljøterapeuter. Vi pusser opp Tastaveden skole (bildet), og det kommer nye skoler på Storhaug og i Kvernevik, skriver Eirik Faret Sakariassen.

Debattinnlegg

Eirik Faret Sakariassen Leder, Utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger (SV)

Driftsstyrer ropte opp om at økonomien tvang frem kutt i viktige områder innenfor skolen. Opprørsstemningen var stor. Flere av oss lovet at vi skulle styrke skolene om vi fikk velgernes tillit.

Høyresiden som styrte Stavanger gjennom 24 år hadde kuttet i skolen i flere omganger, og latt være å styrke skolerammen i flere år. Det merket mange ansatte og foreldre, og ikke minst elever. I 2019 kom de med en engangsbevilgning på 15 millioner kroner, etter massiv kritikk fra skoleansatte, foreldre og ikke minst oss som den gang satt i opposisjon.

Norges beste barneby

Så ble det et politisk skifte i 2019. Mitt parti SV dannet flertall sammen med Ap, FNB, MDG, Rødt og Sp, og vi sa tydelig fra første dag at vi skulle satse på barn og unge. Vi har satt oss som ambisjon at Stavanger skal bli Norges beste barneby! Det er en ambisjon som krever at vi leverer i budsjettene.

Det har vi også gjort. I budsjettet for i år styrket vi skolerammen med 40 millioner kroner, særlig rettet mot 1.-4. trinn. Ikke som en engangsbevilgning, som høyresiden i sin tid gjorde, men som er fast økning. Men vi gir oss ikke der.

I budsjettet for neste år kommer det 20 millioner kroner til skolerammen, denne gangen rettet mot ungdomstrinnet. Fast på budsjettet hvert år fremover. Vi vil ikke drive med brannslukking når det er budsjettkrise, men styrke Stavangerskolen.

Dyktige ansatte

Jeg er stolt av den jobben ansatte i stavangerskolen gjør og veldig takknemlig for at vi har så mange dyktige ansatte som jobber i kommunens skoler. Men som folkevalgt og leder for oppvekstutvalget ser jeg det som min jobb å kjempe frem at skolene får bedre rammer. Det er ikke vanskelig når vi styrer med partier som alle sammen er opptatt av å styrke fellesskolen.

Uten å påstå at alt er blitt perfekt etter at vi tok over, så vil jeg likevel slå fast at skolens budsjettrammer er løftet med 60 millioner kroner de siste årene. Fem millioner mer til miljøterapeuter. Vi pusser opp Tastaveden skole, og det kommer nye skoler på Storhaug og i Kvernevik. Vi har gjort SFO gratis på 1. trinn og neste år senkes SFO-prisene med 500 kr hver måned på 2.-4. trinn. Vi har begynt utrulling av skolemat på tre skoler, og snart kommer det enda flere. Samarbeidspartiene jobber hver eneste dag for at Stavanger skal bli Norges beste barneby – og det håper jeg merkes i mange klasserom rundt i kommunen vår.