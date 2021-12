Uvaksinerte må tåle å utsettes for et visst press

DEBATT: Det snakkes om syndebukker i pandemien, men hva er egentlig en slik syndebukk?

Syndebukk defineres som et menneske eller en gruppe mennesker som urettmessig blir tildelt skyld og ansvar for feil, det kan ikke sies å gjelde de uvaksinerte.

Bjørn Bjørnsen Ålgård

I Aftenbladet 27. desember har skribent Anna Serafima Svendsen Kvam en kronikk om uvaksinerte og syndebukkmentalitet. Kvam bruker ordet ‘syndebukk’ hele åtte ganger i kronikken. Med det i bakhodet kan det være nyttig å sjekke hva definisjonen på en syndebukk er.

Ifølge store norske leksikon er syndebukk opprinnelig betegnelsen på en geitebukk som ble jaget ut i ødemarken på jødenes forsoningsdag jom kippur.

I Wikipedia står det at syndebukk er et menneske eller en gruppe mennesker som urettmessig blir tildelt skyld og ansvar for feil, fiaskoer eller andre konfliktfremkallende forhold.

Når vi vet at ca. 8 % av den voksne befolkningen i Norge er vaksinerte, og at over halvparten av de som blir lagt inn på sykehus på grunn av korona er uvaksinerte, forstår vi fort at Kvam bommer grovt når hun i sin kronikk betegner presset som uvaksinerte blir utsatt for, som syndebukkmentalitet.

Fakta taler for seg selv. Uvaksinerte som blir smittet av covid-19 får i stor grad et alvorligere sykdomsbilde enn vaksinerte og belaster dermed helsevesenet i uforholdsmessig stor grad. Dette ser vi særlig i land som sliter på grunn av lav andel av vaksinerte i befolkningen.

Når det er sagt, må det selvsagt tas hensyn at ikke alle kan vaksinere seg, og det må vi selvsagt respektere. Jeg snakker om de som ikke har helsemessige hinder for å vaksinere seg. Jeg tar sterkt avstand fra hetsing av uvaksinerte, men de må tåle å bli utsatt for et visst press.

