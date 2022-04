Ja til beredskapslager – der kornet skal være

KRONIKK: Vi står klare for å til­rette­legge for bered­skaps­lagring av korn. Det bør skje i de deler av landet hvor kornet dyrkes – først og fremst på Øst­landet og i Trøndelag.

Kornlager-siloen på Storhaug i Stavanger lå godt plassert da Norge i hovedsak importerte mest korn fra USA og Canada. Slik er det ikke i dag, konstaterer Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri.

Anne Jødahl Skuterud Styreleder, Felleskjøpet Agri

Publisert: Nå nettopp

Med krigen i Ukraina har debatten om beredskapslagring av korn fått nytt liv. Dette er et viktig samfunnstema. Norsk korn er avgjørende for vår matproduksjon. Som markedsregulator og landets største kornkjøper håndterer Felleskjøpet Agri årlig rundt 750.000 tonn korn til en verdi av 2,5 milliarder kroner, basert på målprisene i 2021. Å sikre grunnlaget for omsetting, behandling og lagring av norsk korn er en av våre viktigste oppgaver.

Den 17. februar 1965 ble Stavanger Havnesilo A/S stiftet. Den var i drift som nasjonalt beredskapslager fram til ordningen ble avviklet i 1995. Felleskjøpet Agri kjøpte Stavanger Havnesilo i 2014.

Vil legge til rette

Vi har den siste tiden fulgt debatten om beredskapslagring. Som i 2014 er vi opptatt av å legge til rette for beredskapslagring av korn. Først nå har det kommet politisk vilje til å gjøre det. Vi har merket oss initiativet fra Landbruks- og matdepartementet, som har bestilt en utredning av beredskapslagring fra Landbruksdirektoratet. Vi vil gi våre innspill til direktoratet, og vi ser fram til å lese utredningen, som skal være klar i juni.

Ingen snakker om at kornsiloene i Stavanger faktisk står så godt som tomme.

Felleskjøpet Agri gikk i desember 2019 ut og fortalte at vi vurderte salg av Stavanger Havnesilo. Det er startet en prosess for å gjennomføre en omregulering av området i Stavanger østre bydel til blant annet boligformål. Som en ansvarlig eier ønsker vi å bidra til at Stavanger kommune kan innfri sine mål for arealpolitikken.

Samtidig vil en reguleringsprosess redusere risikoen og klargjøre premissene for et eventuelt salg av Stavanger Havnesilo. En omregulering vil gi oss muligheten til å velge mellom å beholde eller selge.

Som i 2019 er vi like krystallklare på at vi på ingen måte vil redusere den samlede kapasiteten til å håndtere norsk korn i framtiden. Inntil videre bidrar vi gjerne med kapasiteten Felleskjøpet disponerer i Stavanger. Mange roper høyt om lagring av matkorn. Ingen snakker om at kornsiloene i Stavanger faktisk står så godt som tomme.

Et premiss for salg

Det er en avsporing i debatten når sentrale politikere setter behovet for mat opp mot «superprofitt fra boligsalg». Vårt formål med et salg er å sikre finansieringen vi trenger for å bygge opp tilsvarende kapasitet for lagring og logistikk andre steder i landet. Dette er et premiss for salg av havnesiloen.

Hvorfor ikke bare bruke Stavanger Havnesilo til kornlager, tenker du? Anlegget har de senere årene vært en viktig brikke i håndteringen av norske kornråvarer, men anlegget ligger utenfor de sentrale kornområdene og de naturlige forsyningslinjene. Norsk korn produseres i hovedsak på Østlandet og i Trøndelag. Herfra er det langt til Stavanger.

Da anlegget åpnet i 1965 importerte Norge korn i hovedsak fra USA og Canada. I dag kommer mesteparten fra Polen, Baltikum, Sverige, Tyskland og Danmark. Stavanger er en attraktiv by, men den er ikke lenger et sentrum for korn.

En restaurering av Stavanger havnesilo til igjen å bli nasjonalt beredskapslager vil trolig innebære restaureringstiltak for over 100 millioner kroner. Å skulle fortsette en eventuell beredskapslagring i Stavanger vil være en dårlig løsning både transportøkonomisk, samfunnsøkonomisk og ikke minst i et bærekraftsperspektiv.

Felleskjøpet Agri understreker også følgende: Finansiering av beredskapstiltak må være et statlig ansvar. Det kan ikke ligge på bonden.

Vi tar avstand fra påstandene om at vi vil selge Stavanger Havnesilo for å sikre «superprofitt». Vår formålsparagraf handler om å sikre den norske bondens økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt. Inntektene fra et salg i Stavanger vil sikre et bedre tilbud til lagring og behandling av norsk korn i framtiden. Dette vil komme både bonden og den vanlige forbruker til gode.

Det vil også komme miljøet til gode. Ny, moderne lagringskapasitet for beredskapslagring av korn vil etableres nært der kornet dyrkes og forbrukes. Mindre transport er god bærekraft.

Et etisk og moralsk ansvar

I tillegg til alle fordelene for landbruk og klima, vil et salg av Stavanger Havnesilo gi positive ringvirkninger for Stavangers østre bydel. Stavanger har en ambisiøs sentrumsplan, vedtatt i 2019. Området der havnesiloene ligger er innenfor Stavangers sentrumsområde, og gjennom en reguleringsprosess blir arealressursene på ansvarlig måte disponert slik Stavangers visjonære politikere ønsker: Området med sin sjøfront åpnes opp for folk i byen, og blir innlemmet i byområdet rundt. Slik vil en regulering bidra til utviklingen av sentrum i sørvestlandets hovedstad.

Vi mener norsk landbruk har et etisk og moralsk ansvar for å dyrke så mye mat som vi kan her i landet. Den beste beredskapen vi kan skape er en høyere norsk kornproduksjon enn den vi har i dag. Felleskjøpet Agri står klare for å gjennomføre beredskapslagring av korn dersom regjeringen ønsker det. Vi mener det bør skje i de deler av landet hvor kornet spirer, gror og treskes. Det er ikke i Stavanger.