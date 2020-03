Nok er nok, folkens, det er nå det gjelder!

DEBATT: Vi kan velge mellom å sitte hjemme og vente mens hele regionen kollapser, eller vi kan takle koronavirus-pandemien med nye ideer og komme ut av krisen sterkere enn noen gang. Og alt dette mens vi fortsatt sitter hjemme.

– Det er nå det gjelder folkens. Vi trenger en klar ledelse i vår kommune og i vårt fylke som utnytter mulighetene og motiverer oss, mobiliserer oss til å finne løsninger verden aldri har sett før, skriver Federico Juarez Perales. Foto: Illustrasjon/Shutterstock

Debattinnlegg

Federico Juarez Perales Ingeniør og stavangerborger

Regjeringen har nå kommet ut med ny informasjon og oppdatert sin nye strategi i forbindelse med koronapandemien. Det skjedde som så mange av oss fryktet, å bli sittende hjemme i enda flere dager. Denne «slå ned»-strategien gjelder til etter påske. I tillegg flommer tv, aviser og sosiale medier over med negative nyheter. Både antall smittede og dødeligheten øker i Europa og Amerika, økonomisk krise, og tusenvis av permitterte og arbeidsledige. På toppen av alt altså, krydderet i denne tacoen, er isolasjon og karantene. Det holder folkens. Nok er nok!

Trenger å se framover

Man kan være enig eller uenig i strategien, men jeg mener den tiden er forbi. Vi trenger å se fremover. Vi trenger å diskutere løsninger og hvordan vi skal komme oss raskere og sterkere ut av dette. For eksempel, det jeg savner å se eller høre er noen som diskuterer hvordan vi kan bidra på en mer proaktiv måte. Hvordan kan vi bidra til at kurven flater ut enda raskere mens vi sitter hjemme? Hvordan kan vi få slutt på denne situasjonen i morgen gitt all makt og ressurser som er tilgjengelig i dag?

Det handler ikke om vi kommer oss ut av dette eller ei. Selvfølgelig kommer vi oss ut av dette. Det er fakta. Det det dreier seg om er hvor raskt og hvor bra vi kommer oss ut av dette. Og derfor trenger vi å mobilisere vår arbeidsstyrke nå mer enn aldri. Jeg mener at vi faktisk kan gjøre mer enn å støtte små og mellomstore bedrifter med gavekort og matleveranser. I andre land har folk samlet seg online for å finne løsninger til krisen som både kan redde liv, opprettholde samfunnsliv og få hele verden ut av dette raskere enn planlagt. For eksempel; i Italia produserer de pustemasker ved å bruke 3D printer. I Bergen begynner entreprenører å lage alkohol-gel hjemme istedenfor å brygge øl. I Spania lager folk munnbind med symaskin. I Estland programmerer de apper og software for å knekke viruset. Det alle har til felles, er at alle gjør det mens de sitter hjemme, i isolasjon.

Privilegert region

Hva kan vi da gjøre i Stavanger? Stavanger er en privilegert region. Regionen har ofte markert seg som hardtarbeidende, innovativ, mangfoldig, og ikke minst, ressurssterke. I dag er arbeidsledigheten i Rogaland på 10 prosent. I tillegg er det flere av oss som har mer fritid på grunn av nåværende situasjon. Hvordan kan vi da bruke denne fantastiske og misunnelsesverdige arbeidskapasiteten? Det er nå det gjelder folkens. Vi trenger klar ledelse i vår kommune og i vårt fylke som kan se denne krisen for det den er, en gyllen mulighet. Vi trenger en ledelse som utnytter denne muligheten og motiverer oss, mobiliserer oss til å finne løsninger som kan hjelpe vårt helsepersonell, vårt helsevesen, og som kan beskytte vårt folk mot fienden i denne krigen. Løsninger verden har aldri sett før.