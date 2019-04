Kan klimakampen vinnes uten at velferden ofres?

Olje- og gassindustrien har gjennom en eventyrlig verdiskapning medvirket til at vi nyter godt av et velferdstilbud de fleste kan se langt etter. Vi forventer oss medisinsk behandling helt i front av hva forskning tilbyr, gratis skole og høyere utdanning til alle, et sikkerhetsnett for de som faller utfor, og god eldreomsorg. Én av fem kroner til denne velferden stammer fra olje- og gassindustrien. Samtidig bidrar forbrenning av olje- og gass til faretruende og globale klimaendringer.

Utilstrekkelige bidrag

Rådene fra FNs internasjonale klimapanel er entydige: CO₂-utslippene må ned nå, fornybar energi må bygges ut, og fangst og lagring av klimagasser må skyte fart. Fornybar energi utgjør en høy andel av forbruket i Norge, men transport kan elektrifiseres i større grad, og fornybar energi kan bygges ut. Statlige innkjøp bør stille krav om klimanøytralitet av leverandørene, utslipp av klimagasser kan skattlegges hardere og statens eget investeringsselskap i fornybar energi, Snøhvit, kan styrkes. Likevel er dette utilstrekkelige bidrag til den helt nødvendige reduksjonen i de globale CO₂-utslippene. Vårt største bidrag til klimagassutslippene globalt vil fortsatt være eksport av olje og gass.

Kompetanse

Skal vi lykkes med å nå klimamålene uten å redusere offentlige tjenester vesentlig, må vi altså skape nytt, bærekraftig og variert næringsliv. Høyt utdannet arbeidskraft er relativt sett billig i Norge. Kompetanse er dermed et konkurransefortrinn og viktig «råstoff» for fremtidig verdiskapning. Olje- og gassindustrien kaster mye av seg. Hvert årsverk bidrar med rundt 10 mill. kroner til brutto nasjonalproduktet, mens gjennomsnittet i næringslivet er 1 mill.

Snøhvit skal bidra til fornybar energi, men vi trenger flere industrielle bein å stå på.

Nytt næringsliv må derfor ha høy verdiskapning. Tilgang til naturgitt råstoffer vil alene ikke være tilstrekkelig. Men i kombinasjon med topp internasjonal kompetanse vil også en råvarebasert industri kunne gi ny verdiskapning på nivå med olje- og gassnæringen.

Regjering og Storting kan ikke vedta nytt næringsliv, men setter gjennom virkemidler kurs og gir hastighet. Fortsatt er det mer lukrativ å investere i eiendom enn nye oppstartsselskaper og ideene til entusiastiske gründere. Skattefunnordningen har bidratt til økt innovasjon i industrien, men innovasjonskraften i Norge er fortsatt for lav. Regjeringen forfekter en næringsnøytral industripolitikk, men peker like vel på noen sentrale forsknings- og næringspolitiske områder i sin langtidsplan for forskning. De gir viktige prioriteringer for nærings- og innovasjonspolitikken. Investeringsselskapet Snøhvit skal bidra til fornybar energi, men vi trenger flere industrielle bein å stå på. Tilsvarende statlige investeringsfond for hav- og marinteknologi, IKT og bio- og nanoteknologi vil kunne fostre et mer variert og kunnskapsbasert næringsliv.

Haster

«Klimakampen er en kamp hvor kun seier er godt nok,» sa Erna Solberg under Høyres landsmøte, og Arbeiderpartiet sier nei til konsekvensutredning av LoVeSe. Og «biosfæren bryr seg ikke et sekund om politikk og tomme ord. Den bryr seg bare om hva vi gjør», sa Greta Thunberg tidligere i år. Det haster altså å utvikle nye, bærekraftige næringer som kan sikre vår felles velferd.