Forskjellsbehandling av befolkningen på Byøyene

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Det er gjentagende at beboerne på Byøyene blir satt i en negativ særstilling, skriver Eyolf Lund. Her fra Hundvågtunnelen. Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

Eyolf Lund Roaldsøy

DEBATT: Jeg ser at takstene ennå ikke er helt fastsatt for bruk av Ryfylketunnelen. Det jeg ser, er at satsen vi som bor på Byøyene tenkes satt høyere for bruk av Hundvågtunnelen, enn det vi i dag betaler i bomringen, og høyere enn de som bor på Tasta og Madla. Ja, høyere enn alle andre bydeler som bruker bomringen.

Her må de bestemmende og øyafolket ha sovet helt i timen. Hvorfor skal vi som bor på Byøyene, betale noe som helst mer for å komme oss til sentrum, Forus eller andre steder? I den sammenhengen betyr det intet om vi så bare betaler femti øre mer enn de som bor i de andre bydelene.

Nå må de bestemmende og øyafolket våkne. Det er rett og slett forskjellsbehandling av beboerne og bydelene. Det er også gjentagende at beboerne på Byøyene blir satt i en negativ særstilling. Det skjedde også da Bybrua ble bygget og øyafolket måtte betale for å komme seg til byen. Måtte beboerne på Tasta, Madla eller andre i bydelene betale? Nei, selvsagt ikke.

Denne forskjellsbehandlingen må stoppe og det nå.

Publisert: Publisert 25. januar 2020 11:00

Mest lest akkurat nå