Greta Thunberg har lov til å være sint

Greta Thunbergs følelsesladde tale i FN har fått flere til å reagere, deriblant psykologer og klimafornektere, som mener at hun blir utnyttet av skruppelløse klimaaktivister og at hun burde ha vært på skolen, i stedet for å reise verden rundt og snakke med verdensledere om klimakrisen.

Det kan tilsynelatende virke som om de som kritiserer henne er opptatt av hennes ve og vel, men jeg tror faktisk ikke helt på det. Jeg er redd for at de forsvarer seg mot budskapet hennes, fordi det blir for ubehagelig å ta sannheten innover seg.

Jeg begynner å nærme meg 60 år, og jeg mener at Greta Thunberg og hennes generasjon har lov til å være sinte. Det er min generasjon som har frarøvet dem den framtiden de skulle hatt med vårt tankeløse overforbruk! At vi fortsetter å klamre oss til en levestandard som langt overstiger det som er bærekraftig, gjør at jeg forstår Greta når hun ber oss om å skamme oss.

Nå kan man godt argumentere med at skam aldri har vært noe vellykket virkemiddel for å få folk til å endre adferd, men i vårt skamløse samfunn kan det kanskje være nyttig å kjenne litt på skam nå og da likevel…?