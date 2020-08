Gi urørt natur rettsvern!

ENERGI: Kraftforsyningen i Norge er kommersialisert ved at NVE og Statnett drives på rent kommersielle vilkår. Ren energi fra Norge er blitt en viktig kilde til profitt. Dette må ta slutt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Tore Meek

Debattinnlegg

Knut Sellevold Sandnes

Store utenlandske aktører innen vindkraft – noen med frynset rykte – har rettet blikket mot Norge som sjenerøst har åpnet for subsidiert vindkraftutbygging. Vindkraftutbyggerne bruker millioner av kroner på rene propagandafilmer for å rettferdiggjøre de store naturinngrepene.

Lokale og regionale miljøverninstanser er overkjørt i konsesjonsprosessene. Mantraet er «Fordelene er større enn ulempene». Men motstanden vokser. Stadig flere ser galskapen i dette. Det er blitt en konflikt mellom by og land, mellom statlige forvaltningsorganer og lokale folkevalgte instanser. Tilliten til NVE, OED og politikere som forsvarer dette blir stadig lavere.

Svekker lokaldemokratiet

Det er nærliggende å kalle dette et folkeopprør som trolig vil få konsekvenser for stortingsvalget 2021. Konsesjonsloven og Plan- og bygningsloven må styrkes, ikke svekkes. Regjeringen har sett konflikten og vil komme den i møte. Det ligger ute forslag til endringer i både konsesjonslovgivningen og plan- og bygningsloven.

De er fortsatt ikke villige til å la miljøinstanser i kommuner og fylkeskommuner få råderett over sine arealer. Fremdeles reduseres deres rolle til kun å være høringsinstanser. Dette er i realiteten å redusere lokaldemokratiet. Beslutninger som berører mennesker i et lokalmiljø må tas på nærmeste nivå til dem som blir berørt. Først da har de reell deltagelse i beslutningsprosessene.

Forslaget til ny konsesjonspraksis som foreligger vil ikke virke konfliktdempende, men snarere opprettholde den store motsetning og mistillit som er oppstått mot NVE, Statnett og Olje- og energidepartementet (OED) Energiloven har i praksis trumfet lokale og regionale plan- og bygningslover. Dette må opphøre.

Splitter lokalsamfunn

Det åpnes nå for lettere dispensasjonsadgang fra gjeldende arealbestemmelser. Grunneieres rettigheter til arealdisponering skal styrkes. Dette er en gave til vindkraftutbyggerne som reiser land og strand rundt for å etablere hemmelige avtaler med grunneiere. Ingen får vite hvilke summer de frister med for å kjøpe avtaler. Selv i kommuner som har frabedt seg slik virksomhet skjer dette. Resultatet er splittede og konfliktfylte lokalsamfunn og en befolkning som får både eiendomsverdier og livskvalitet redusert.

Flere og flere mennesker har en intuitiv tilnærming til natur som ligger nær opp til de verdier økosofien står for. Enkelt friluftsliv og gode naturopplevelser

skaper denne tilnærmingen. Tanken er at alt liv har en verdi i seg selv, uavhengig av nytteverdien for mennesker. En går fra et menneskesentrert grunnsyn på tilværelsen, til et syn som har all natur som utgangspunkt. Dette inkluderer også mennesket, som er en del av den store helheten.

Naturens egenverdi

Naturvitenskapen og økologien har vist oss at å bevare urørt natur er et av våre viktigste bidrag til å redusere klimakrisen. Tap av artsmangfold og svekking av livsmiljøer (biotoper) gjør oss bare enda mer sårbare for klimaendringene. Den kommersielle energiutvinning som reduserer våre areal av urørt natur er en alvorlig klimatrussel.

Det er nå helt nødvendig å få en uavhengig faglig gjennomgang av vindkraftutbygging og konsesjonspraksis fram til nå. Dette må ikke skje i regi av NVE eller OED (bukken og havresekken), men i regi av helt uavhengige instanser. Bare slik kan en utredning møte tillit.

Gjennom endringer i skatte -og avgiftspolitikken må en fremme energiutvinning som ikke gjør urørt natur til industriområder. Det er sterke fagmiljøer som kan bidra til en slik alternativ utvikling og som kan vise alternativene som finnes i dag. Den største verdien vi har i vårt land er landet selv – den fantastiske urørte naturen. Dette må vi gi videre til kommende generasjoner.