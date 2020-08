Rogfast og nye E39 skal bygges, SV!

SAMFERDSEL: Med Høyre i regjering skal Rogfast og nye E39 sørover gjennomføres. Punktum.

Vi skal ikke sitte på hjemmekontor til evig tid, ei heller slutte å reise til Haugesund og Bergen, skriver Høyre-politikerne. Foto: Snowvision

Debattinnlegg

Aleksander Stokkebø Stortingsrepresentant (H)

Sissel Knutsen Hegdal Gruppeleder, Stavanger Høyre

Bjørn Sæstad Fylkestingsrepresentant, (H)

Elin Schanche Fylkestingsrepresentant, (H)

Ole Ueland Gruppeleder, Rogaland Høyres fylkestingsgruppe

I et leserinnlegg går Heidi Bjerga (SV) hardt ut med løskruttet. Hun synes det er en gåte at Høyre og regjeringen kjemper for Rogfast, Norges mest lønnsomme veiprosjekt. Vi synes det er en gåte at SV vil sløse bort skattebetalernes penger på stadige omkamper, om allerede igangsatte prosjekter, og at de samtidig foreslår alternativer som er dårligere for klimaet.

Binder fylket sammen

At SV stadig kjemper mot gode veier er imidlertid ikke en gåte, det er nok en kjent sak for de fleste. Der SV, AP og Senterpartiet i sin tid sendte pengene til Østlandet, vrir vi nå mer av veipengene tilbake hit hvor verdiene skapes. Vi skal bygge veiprosjekter som binder fylket vårt tettere sammen; som skaper grobunn for verdiskaping og bærekraftig vekst. Derfor jobber vi nå på spreng for å få Rogfast og nye E39 på sporet.

Dessverre opplever vi at SV og MDG stadig prøver å stoppe de viktigste prosjektene i vår region. I flere stortingsdebatter har Høyre stått opp mot bombardementet fra SVs representanter fra Østlandet og Nord-Norge; som har brukt enhver anledning til å stikke kjepper i hjulene for veiprosjektene i Rogaland.

Det er verdt å merke seg at de bombastiske, udokumenterte påstandene deres handler om hva de «mener» er best for klimaet. De overser fullstendig de klokkeklare utredningene fra Statens vegvesen: Selv om man tar med byggeperioden av Rogfast og elektrisk drift av nye ferjer, vil tunnel gi betydelig mindre klimautslipp enn ferje-alternativet.

Ikke evig hjemmekontor

SV anførsel om at hjemmekontor spenner beina på Rogfast, faller også på sin egen urimelighet. Å tro at alle nå skal være hjemme resten av livet og slutte å reise til Haugesund/Bergen, er i beste fall naivt. Og hva med laksen og industrivarene som skal ut til markedet? De kan ikke ha hjemmekontor. Norges mest trafikkerte ferjeleie har utvilsomt trafikkgrunnlag for tunnel.

Nå må det bli slutt på de stadige kostbare og unødvendige omkampene fra SV og MDG. Så lenge Høyre styrer skal det ikke være tvil: Rogfast og nye E39 sørover skal bygges. Det jobber vi for, hver dag!