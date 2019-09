Har vi fått et skifte også for de mest sårbare barna?

Gjennom #heierna-kampanjen har ansatte i barneverntjenester over hele landet gitt beskjed om at vi trenger flere folk på jobb. Responsen fra Erna Solberg og barneminister Ropstad har vært klar: Vi må henvende oss til lokalpolitikerne for å bli hørt. Barneombud Inga Bejer Engh har kritisert regjeringen for ikke å lytte til de ansatte i barneverntjenesten. Selv om regjeringen overser sitt ansvar for de mest sårbare barna, håper vi at kommunene ikke gjør det samme.

Mange løfter og fine ord

I disse valgtider har det vært mange løfter og fine ord. Alle ønsker et sterkt barnevern og samtlige parti har sine tanker om hva som skal til for å skape dette. Jeg håper at de som sitter med makten, tar seg tid til å høre på oss som faktisk jobber i feltet. Alle vi som jobber i barneverntjenesten ønsker å bli bedre, og vi tar imot alle tiltak som kan bidra til å utvikle tjenesten vi brenner så sterkt for. Men husk hva som er selve grunnmuren for å skape et sterkt og bærekraftig barnevern. Det er de ansatte jobber der.

Jeg er 30 år og har akkurat passert mitt første år som ansatt i barneverntjenesten. I utgangspunktet skal jeg jobbe innenfor denne tjenesten i 30-40 år til. Ifølge statistikken slutter derimot en av tre ansatte i løpet av ett år, og det er altfor høy turnover til å skape et stabilt arbeidsmiljø. Vi har mye å være stolte av når det kommer til barnevern i Norge. Jeg stortrives med arbeidsoppgavene mine og mener selv at jeg har verdens viktigste jobb. Likevel kan jeg forstå hvorfor så mange ikke orker å stå i jobben over tid.

De sakene som blir prioritert er de som brenner mest, og så «håper» man at det ikke skjer noe med resten.

Jeg kan forstå at det tærer på å stadig vekk oppleve at man ikke strekker til, at man aldri får gjort det man ser er nødvendig, at man må bruke tiden på å reparere i stedet for å forebygge. Uansett hvor langt man strekker seg, er det ikke nok til å rekke over alt.

Det er ikke uvanlig å ha ansvar for over 30 barn. I dette inngår selvsagt samarbeid med foreldre, skole og andre instanser. Vi skal dokumentere alt som blir gjort og evaluere effekten av tiltakene vi setter inn. Rent praktisk er det ikke mulig for en kontaktperson å følge opp alt dette på en god nok måte. Det varierer selvsagt hvor akutt sakene er, men i et forebyggende perspektiv er det mindre interessant. De sakene som blir prioritert, er de som brenner mest, og så «håper» man at det ikke skjer noe med resten.

Må legges til rette

Alle som velger å jobbe innenfor barnevernsfeltet må tåle å stå i tøffe saker, og det skal alltid være et kritisk søkelys mot den jobben som utføres. Orker man ikke denne belastningen, kan man ganske enkelt finne seg en annen jobb, vil mange si. Jeg kan delvis være enig i dette, men samtidig må det legges til rette for at det å jobbe i barneverntjenesten ikke blir en umenneskelig oppgave.

Jeg ber derfor igjen om at politikerne lytter til oss som faktisk jobber i feltet: For at vi skal være gode, må vi ha tid til å være gode. For at vi skal bli bedre, må vi ha tid til å bli bedre. For å skape et sterkt barnevern, trenger vi ansatte som orker å bli i jobben over tid. For å kunne være der for de mest sårbare barna, trenger vi flere ansatte på jobb!

Nok vilje?

Etter å ha snakket med flere lokalpolitikere de siste månedene, er jeg ikke i tvil om at det finnes engasjement til å satse på et sterkt barnevern. Jeg håper bare at det finnes nok vilje til en reell satsing på barneverntjenesten i Stavanger. Jeg forventer at vi nå har lokalpolitikere som lar ord bli til handling, og at Stavanger vil gå foran som den ledende kommunen i Norge når det kommer til styrking av barneverntjenesten.