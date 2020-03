Smittebegrensning er solidaritet

KORONAVIRUSET: Det er mye vi ikke vet om koronaviruset ennå, men noen tall kan likevel danne et bakteppe, – tall som både beroliger og bekymrer.

Alle tiltak for å begrense spredningen vil kunne spare mange liv inntil en vaksine foreligger, skriver Harald Liebich, med henvisning ikke minst til de mest sårbare, – de eldre og personer i risikogruppen, som også omfatter mange unge. Her fra testing mot koronoviruset utenfor Sandnes legevakt 3. mars. Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

Harald Liebich Hjelmeland

Hvor farlig en epidemi er, bestemmes av to forhold:

For det første hvor smittsom sykdommen er. For det andre hvor dødelig den blir.

Smittsomheten er knyttet til hvor mange personer hver syk smitter. I en vanlig sesonginfluensa smittes gjennomsnittlig 1,2 personer per sykdomstilfelle. Ved kraftigere influensaepidemier smittes 1,5 personer, og ca. 20 prosent av befolkningen blir rammet.

Når det gjelder den gjennomsnittlige dødeligheten under en vanlig sesonginfluensa, regnes den til ett dødsfall per 1000 smittede, og det tilsvarer i gjennomsnitt 900 personer per år i Norge.

Høyere dødelighet nå

Smittsomheten til koronaviruset er høyere enn vanlig sesonginfluensa, og en smittet person vil smitte et sted mellom 2 til 4 personer. Dødeligheten til koronaviruset, som er anslått av Verdens Helseorganisasjon (WHO), er beregnet utfra antall bekreftede smittetilfeller, og de tallene gir en dødelighet på 3,4 prosent.

Sannsynligvis vil dødeligheten totalt sett være langt lavere, fordi det antas at flere er smittet uten å ha symptomer, eller at smittede kun har lette symptomer – og uten å ha blitt testet. Derfor anslås dødeligheten til under 1 prosent (kilde; Frode Forland, Folkehelseinstituttet). Da er et realistisk anslag 5 dødsfall per 1000 smittede.

Hvis denne dødeligheten skulle vise seg å stemme, vil korona-epidemien kreve 7000–8000 liv dersom 30 prosent av befolkningen smittes. Alle tiltak for å begrense spredningen vil da kunne spare mange liv inntil en vaksine foreligger.

Et humant samfunns forpliktelse

Noen kynikere hevder at siden flertallet av de som rammes er over 80 år, er ikke situasjonen så ille. Men i et humant samfunn er ikke menneskeverdet knyttet til alder. Og vi må huske at 10 prosent av alle i risikogruppen er i forholdsvis ung alder, og disse omfatter bortimot 1000 personer i Norge.

En offensiv smittebegrensning er derfor en solidaritetshandling som en velferdsstat bør iverksette. Det er også svært urovekkende at så mange som 40.000 kan bli rammet av alvorlig sykdom, det vil si medisinske tilstander som krever behandling i helsevesenet, og som kan svekke pasientens helse i lang tid etterpå. Helsevesenet vil få uante utfordringer hvis mange blir alvorlig syke samtidig.

«Det går sikkert bra...»

I Norge tok spanskesyken for hundre år siden omkring 15.000 liv, og det tilsvarte seks døde for hver tusende innbygger den gang. I dag har vi medisinsk kapasitet og kunnskap til å unngå så store dødstall.

«Det går sikkert bra», sier mange. Ja, forhåpentligvis, – men bare hvis samfunnet tar nødvendige grep.