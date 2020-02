Skolen må være politisk styrt

Aftenbladet skriver på lederplass 11. februar at politikere må slutte å overstyre skolen. Hvem er bedre til å styre skolen? Kan avisa gi et godt svar på det?

«Jeg er ikke redd for at barna skal miste digital sosialisering på grunn av at de ikke får egen chromebook fra første dag», skriver Silje Talgø Klakegg. Foto: Scanpix

Silje Talgø Klakegg Sjernarøy

Vi kan ha en hundre prosent markedsstyrt skole. Er du en ulønnsom elev, får du ikke være med. En foreldrestyrt skole? Lærerstyrt? Skal rektor bestemme hva som skal læres, og har eventuelt læreren noe han skulle sagt?

En politisk styrt skole (illustrert med et stort bilde av Mímir Kristjánsson) synes i aftenbladets leder å være en skole der flertallskoalisjonen får legge føringene for både ramme og innhold, men slik er det ikke i praksis.

Skolen skal passe for alle

Skolen er politisk styrt, og de som jobber på skolene og andre fagfolk får mange muligheter til å påvirke de demokratiske prosessene, gjennom valg, høringer, organisasjonsarbeid og foreldreutvalg. En av grunnene til at denne offentlige skolen skal fungere, er at det skal være en skole som passer for alle. Læreplanene og opplæringsloven er blant regelverket som skal sørge for at alle får like muligheter, og om disse blir revidert i blå-blå eller rød-grønne tider, kan de nok se noe ulike ut, men alt i alt bygger det på samme tanke om at skolen skal ha høy kvalitet uansett hvor i landet man bor.

Regjeringen informerer om at digitale ferdigheter skal få bedre plass i de nye læreplanene, også dette politisk styrt. At elevene på i 1-4 trinn i Stavanger ikke lenger får hver sin chromebook, vil føre til at flere må dele, og noe av fleksibiliteten i den enkelte lærers arbeidsdag forsvinner, all den tid han ikke alltid har tilgjengelig en chromebook til hver elev. Men man kan ikke dermed bare la være å gi opplæring i dette.

Læreplanene endres ikke

Politikk handler ikke om å overstyre og å bestemme hva som er best for alle. Politikk handler om prioriteringer – penger som skal fordeles til det beste for samfunnet og for å få plass til noe, må vi ta bort noe. Læreren har fått en noe mindre fleksibel jobb som følge av dette, men læreplanene endres ikke likevel. Jeg er ikke redd for at barna skal miste digital sosialisering på grunn av at de ikke får egen chromebook fra første dag.

