Stavangers studenter har tilbud fra samskipnaden, gratis buss i ett år når man flytter hit, Folken og en studentbar. Tilbudene er gode, men ikke nok til at man kan kalle seg en god studentby. Når man snakker om studentbyene er det ofte Trondheim, Oslo og Bergen som nevnes først. Mye på grunn av at de har store universiteter, men også fordi studentene preger bybildet, og blir prioritert av kommunen. De har flere studentbarer, store campuser med butikker og kafeer inne på campus, mange organisasjoner, studentpriser i de fleste butikker og gode velferdstilbud spesifikt rettet mot studentene. En by som ser og prioriterer studenter.

Høyre vil at Stavanger skal bli en studentby i norgestoppen.

Lange køer

For å få en studentby må ikke alt være offentlig. Alle kantinene unntatt én på universitetets forskjellige bygg og alle høyskolene i Stavanger er drevet av Studentsamskipnaden i Stavanger. Den ene kafeen som finnes, er drevet av samskipnaden. Samskipnaden gir et greit tilbud om forskjellige retter til greie priser. Likevel ser man at det er lange køer hver dag i den ene private kantinen som finnes på UiS. Kantinepersonellet i den private kantinen møter studentene med smil og spør hvordan eksamen er gått, og legger sjelen sin i å lage et koselig miljø selv i eksamensperioden. Kantinen har andre menyer og fungerer ikke som en erstatning av, men som et godt tillegg til samkipnadens tilbud. Høyre vil åpne opp for å få flere til å kunne drive kafeer, kantiner eller til og med matbutikker på UiS, avdeling Ullandhaug. Slik vil man få mer mangfold i tilbudet studentene har på campus. Dermed kan Ullandhaug bli et bedre møtested for studenter fremfor at studentene velge kafeer i sentrum som møteplass med venninner eller kompiser.

Kjøpe legehjemler

Vi må bry oss om studenters helse. Mange som studerer i byen vår kommer fra andre deler av landet. Dersom disse har en fastlege i hjemkommunen de er fornøyde med, ønsker de gjerne ikke å bytte. Studentene må dermed dra til legevakten for å få hjelp dersom de blir syke mens de er i Stavanger. Dette er både dyrt og upraktisk. Høyre vil at disse skal få muligheten til å bruke fastleger her, som man skal kjøpe legehjemler til å dekke. Vi vil bygge et helsehus på campus slik at studentene blir ivaretatt.

Studentene utgjør omtrent en tiendedel av befolkningen vår, la oss bli en studentby. Høyre vil at Stavanger skal bli en studentby i norgestoppen. For å få dette til, må man ha flere tilbud på campus, gode helsetilbud for studentene og et godt og inkluderende studentmiljø.