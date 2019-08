Små og mellomstore bedrifter i Sandnes sikrer levedyktige lokalsamfunn, er med på å skape nye jobber. For Sandnes Frp er dette en hovedprioritet.

Det er viktig å se hvor skoen trykker, og hvordan vi kan fjerne hindringer som ligger i veien for å starte opp nye bedrifter og for å utvide de som allerede eksisterer. For tallene tyder på at det er for krevende per i dag. 500.000 nordmenn drømmer om å starte for seg selv. Rundt 62.000 bedrifter startes hver år, men 50 prosent av disse faller fra det første året. 70 prosent er borte innen fem år, ifølge tall som DnB har hentet inn.

Besøkt bedrifter

Denne sommeren har jeg fått besøke flere små- og mellomstore bedrifter i Sandnes, og de skryter av Sandnes som har en aktiv næringspolitikk, men vi skal hele tiden jobbe for å forenkle og sikre at det er lett å starte opp virksomheter i byen vår.

Dette vises til tider lite omsorg og takknemlighet for dem som faktisk skaper verdiene i samfunnet.

Hvorfor er det viktig med en kommune som legger til rette for bedrifter? Jo, fordi det er det bedriftene og de som jobber der, som skaper verdiene og sikrer skatteinntekter til kommunen. Mye handler om å være tilgjengelig, lytte, tilrettelegge og finne løsninger.

Det er ikke alt vi som politikere kan gjøre noe med. Vi kan ikke gjøre grovarbeidet. Men vi kan se på om det er byråkrati som kan forenkles, om det er skjema og krav som kan forenkles, og om vi kan lage finansieringsordninger som gir lettere tilgang på kapital. Ikke minst må vi heie på de som tar den risikoen det er å starte en bedrift.

Uten olje stopper Norge

Vi må være tøffe nok til å innrømme at oljenæringen er viktig for Sandnes og resten av regionen, og vi må tørre å stå imot de som forsøker å skape et dystert bilde av vår viktigste næring. Uten olja hadde Norge stoppet. Tusenvis av arbeidsplasser skapes hvert eneste år som følge av olje- og gassnæringen.

Nå må vi ha noen gode år der vi snakker mer om håndverkerne, verktøymakerne, yrkessjåførene, renholdere, helsearbeidere og alle andre som holder Norge i gang, vi må snakke litt mindre om det feilaktige ordet klimakrise. Fremtiden den må skapes og kan ikke vedtas.