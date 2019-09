Husk å stemme i fylkesvalget også!

Valgdeltakelsen har dalt både ved lokalvalg og stortingsvalg siden 80-tallet. Den gang stemte gjerne over 80 prosent av de stemmeberettigede, og det å stemme var et høydepunkt for mange. De pyntet seg i sin fineste stas før de la av sted til valglokalet.

Ved valget for fire år siden var valgdeltakelsen under 56 prosent ved fylkestingsvalget i Rogaland. Altså over 13.000 færre enn de 60 prosentene som stemte i kommunevalget. Dette til tross for at man stemmer på samme tid, i samme lokale i begge valgene. Man må bare huske å ta to stemmesedler istedenfor én.

Å bruke stemmeretten er en forutsetning i et demokrati. Derfor bør vi alle investere litt tid i å sette oss inn i hva partiene står for, og stemme på det partiet og de menneskene vi har mest tillit til.

Viktige samfunnsoppgaver

Ikke alle vet at fylkeskommunen har ansvaret for mange viktige samfunnsoppgaver: Blant annet de videregående skolene og tannlegetjenesten barn og unge har krav på. Kollektivtilbudet og veiutbygging er andre viktige oppgaver. I tillegg til kultur, miljø og til å planlegge hvor veier, boligområder og næringsområder skal ligge.

Hvis du er på Facebook, Instagram eller YouTube har du kanskje sett animasjonsfilmen der en norsk gutt på tur i England forklarer at «Yes, I am Norwegian, but next year I become russian, for da er jeg russ.» Dette er en av fem animasjonsfilmer vi har fått laget for å opplyse folk om viktige samfunnsområder fylkeskommunen har ansvar for. Om du liker humoren eller ei, filmsnuttene setter noen av våre oppgaver på dagsorden: videregående skoler, miljø, tannhelse, kultur og kollektivtilbud.

Vi ønsker også å synliggjøre de folkevalgte i fylket, og har utfordret åtte fylkesordførerkandidater om å fortelle hvorfor du bør stemme på deres parti. Det gjør de i løpet av en heistur på cirka 40 sekunder. Disse såkalte «heispitchene» vises på vår Facebook-side, YouTube-kanal og på nettsidene våre; www.rogfk.no

Ungdom; bruk stemmeretten

Og til dere unge? Vil dere at pensjonister skal bestemme utviklingen innen samfunnsområder som er vel så viktige for dere? Ikke det nei. Da må dere bruke stemmeretten 9. september. Særlig de mellom 20 og 24 år dropper å stemme. I 2015 stemte bare 36 prosent av denne aldersgruppen. Blant 67- til 80-åringene var tallet 76. Bor du utenbys, så husk at du kan forhåndsstemme helt fra 1. juli til og med 6. september!

Er du opptatt av skole, miljø, tannhelse, kultur og kollektivtilbud – blant annet? Da må du stemme ved fylkestingsvalget også! (Bruk både den blå og den rosa stemmeseddelen.)