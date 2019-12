Tull og vas fra Aftenbladet om sykefravær

DEBATT: Frp er ikke populister når vi foreslår å innføre en karensdag for kommuneansatte i Stavanger.

«Karensdager er et virkemiddel som er velutprøvd i Sverige – med svært gode resultater», skriver Leif Arne Moi Nilsen. Foto: Jarle Aasland

Debattinnlegg

Leif Arne Moi Nilsen Gruppeleder i Stavanger Frp, bystyregruppen

Aftenbladets leder bommer grovt når den hevder at Frp ikke har forstått de demokratiske prosessene. Det er jo nettopp i en demokratisk prosess dette foreslås, behandlingen av Stavanger kommunes budsjett for de neste fire årene. Når vi som folkevalgte følger med på utviklingen kommunen har hatt de siste årene, så ser vi at sykefraværet blant våre ansatte er langt høyere enn offentlig og privat sektor sett samlet.

Lokalt prøveprosjekt

Aftenbladets leder viser til IA-avtalen for 2019-2022 som argument mot vårt forslag mot innføring av karensdager i Stavanger. Stavanger Frp og PP foreslår karensdager som et lokalt prøveprosjekt i Stavanger kommune, som må godkjennes av departementet for å kunne gjennomføres. Det er ingen tvil om at vi utfordrer etablerte politiske realiteter, men som vi har sett senest med bymiljøpakken – så varer en avtale bare frem til en annen avtale er fremforhandlet. Vi mener det må være i både det offentliges interesse, så vel som private aktører at det gjennomføres et slikt forsøksprosjekt hos en såpass stor arbeidsgiver, med så store utfordringer.

Alle nye reformer starter en plass, det er overraskende at Aftenbladet forsøker å drepe hele debatten ved å angripe meg som person, uten å nevne at dette er et forslag fremmet av hele Stavanger Frp og Stavanger PP.

Karensdager er et virkemiddel som er velutprøvd i Sverige – med svært gode resultater. For nesten tre år siden fikk vår representant i kommunens administrasjonsutvalg rådmannen til å beregne hvor mye kommunen vil spare på å innføre en karensdag. Svaret vi fikk overrasket nok de fleste – resultatet var en isolert besparelse på ca. 55.000.000 kr, hvert eneste år.

Borte en hel måned

I Stavanger kommune ser vi at en gjennomsnittlig ansatt er borte fra jobb pga. sykdom omtrent en hel måned i løpet av arbeidsåret. Frp er ikke populister når vi foreslår å innføre en karensdag i Stavanger, vi gjør det fordi vi ser at det er et virkemiddel som kan redusere sykefraværet kraftig, samtidig som det gir kommunen økonomisk handlingsrom til å redusere og på sikt fjerne den svært usosiale eiendomsskatten.

