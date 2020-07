Barnevernet - er det nå slik at 80 % av foreldrene er fornøyde?

BARNEVERN: Er det nå virkelig slik at 80 % av alle foreldre som har kontakt med barnevernet er strålende fornøyd med den hjelpen de får der? Vår erfaring tilsier at det ikke er sant.

«Vi stiller oss tvilende til påstanden om at 80 % av foreldrene er fornøyde med hjelpen de får av barnevernet. Vi kjenner ingen som er fornøyde», skriver en mor . Foto: Jonas Haarr Friestad

Anonym kvinne (Aftenbladet kjenner vedkommendes identitet)

Vi er en helt vanlig familie, med et barn som rotet seg borti dårlige folk og gjorde noe dumt. Det resulterte i at barnet ble flyttet av barnevernet langt vekk fra familie, skole og gode venner. Vi har etterlyst hjelp til konfliktløsning i to og et halvt år.

Gjemmer seg på rommet

Vi opplever ikke at barnevernet tar oss på alvor. De skubber barnet foran seg. De sier de må lytte til barnet og siden barnet ikke vil, så gjør barnevernet lite for å bedre konflikten mellom barn og familien. Når vi spør om tiltak, så er svaret at det ikke vet hva de skal finne på. De gjør bare det barnet vil, selv om det neppe kan være til barnets beste, siden barnet ikke vil noe annet enn å gjemme seg på rommet.

Er det virkelig til beste for en ungdom å ikke få hjelp til å løse en konflikt? Skal vi foreldre bare vente på at barnet tar til vettet? Vårt barn fungerte bra hjemme. I barnevernets omsorg fikk barnet selvmordstanker og sosial angst. Barnet sluttet på skole og fritidsaktiviteter, og har ingen kontakt med andre unge der barnet bor. Er dette til beste for barnet?

Vi vet at dersom barnevernet ville, og aksepterte å «tvinge» barnet til å snakke med foreldrene sine, så hadde dette vært løst for lenge siden. Men barnevernet sier de ikke vil tvinge en ungdom til å gjøre noe som de ikke vil. Ungdommen lærer at å rømme fra vanskelige situasjoner - det er løsningen på problemet.

Lite hjelp til vrang ungdom

Vi har hatt kontakt med andre familier som har vært i samme situasjon. De opplevde også, at barnevernet ikke lyttet til dem. Enten blir vi ikke trodd, eller vår mening blir ikke tillagt vekt. Barnevernet sier at det ikke finnes en «quick fix» som hjelper når ungdom slår seg vrange. Vår erfaring er annerledes. Vi kjenner familier hvor konflikten raskt ble avverget fordi de fikk hjelp av sosiallærer på skolen.

Flere av oss foreldre opplever at det ikke skrives referater fra møter. Hvis det blir gjort, må vi purre før vi får disse, og de inneholder av og til feil, eller påstander om oss foreldre som vi ikke kan stå inne for. Noen foreldre tar lydopptak av møtene for å sikre seg at referatene blir riktige.

Manglende dokumentasjon av de vurderinger som blir gjort av barnevernet er vanlig. Det er ikke mulig å etterprøve det barnevernet bestemmer seg for. Det skjer heller ingen evaluering av om plasseringen av barnet er til beste for barnet og det mangler planer for hvordan barnet skal hjelpes, og hvordan en skal jobbe for en framtidig tilbakeføring.

Ingen fornøyde

Vi kjenner vårt barn. Vi har anbefalt hva barnevernet skal gjøre for å nå inn til vårt barn, men får lite gehør. Når barnevernet ikke har kompetanse selv til å finne svarene, må de ta kontakt med andre instanser som kan hjelpe til. Vi har opplevd at barnevernet tvilte på at det fantes psykiatere som behandlet barn.

Det kan ikke være sånn at hvis barnevernet ikke selv har forslag til tiltak, så skjer det ingenting. Ungdommene blir ikke hjulpet når barnevernet ikke gjør noe. Her må det skje en endring. Vi har selv foreslått forbedringer, men møtte liten interesse. Vi stiller oss tvilende til påstanden om at 80 % av foreldrene er fornøyde med hjelpen de får. Vi kjenner ingen som er fornøyde.

