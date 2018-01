For vel et år siden, den 9. januar 2017, hadde Rogalands Avis et oppslag der Atle Simonsen fra Frp proklamerte at Arbeiderpartiet sviktet både Vestlandet og Nord-Norge. Grunnlaget for dette utsagnet var at Arbeiderpartiets programkomitè hadde vedtatt å foreslå en kompromissløsning for å komme videre i prosessen rundt en konsekvensutredning i havområdene utenfor Lofoten.

Dette ble sagt

Atle Simonsen uttalte følgende til Rogalands Avis: «– Ap svikter både Nord-Norge og Vestlandet. 10.000–18.000 potensielle arbeidsplasser ofres, bare i Rogaland. Ikke rart at Hadia Tajik ikke dukket opp på dagens NHO-toppmøte med næringslivet i Rogaland, årets viktigste møte for Rogalandsbedriftene som handlet om nettopp arbeidsplasser!»

Aleksander Stokkebø fulgte opp med et debattinnlegg der han skrev: «Nå sier de nei til å konsekvensutrede og nei til mer kunnskap om 2/3 av områdene. Med det svikter de ikke bare Nord-Norge, Vestlandet og Rogaland. De sier nei til tusenvis av potensielle arbeidsplasser både her i regionen og resten av landet, bremser for næringsutvikling og takker nei til 300 milliarder mer til velferd.»

De er nå avslørt

Dette må vel sies å være å beskrive politiske motstandere på en måte som de i hele valgkampen beskyldte Arbeiderpartiets kandidater for å gjøre! Nemlig å bruke mer tid på motstandernes politikk enn på å forklare sin egen. Det er nå avslørt at de som virkelig svikter oljearbeiderne i hele landet må være Høyre og Frp. Etter fire år uten å foreslå konsekvensutredning, har de nå dannet en regjering med en avtale som utelukker all konsekvensutredning i disse havområdene. Det gir signaler til oljeindustrien om at langsiktighet ikke er denne regjeringens politikk på dette området. Den har gjort et knefall for Venstre i denne saken.

Arbeiderpartiets forslag til løsning var å ivareta den unike naturen i Lofoten gjennom varig vern, samtidig som vi ønsket å konsekvensutrede ett av tre områder i havet utenfor Nordland, mens de to andre områdene skulle ligge inntil videre. En løsning som inviterte til et kompromiss, der utredningen skulle ligge til grunn for et vedtak om åpning for leteboring eller skulle ligge urørt.

Kastet kortene

Dette mener vi i Arbeiderpartiet er en tilnærmelse som burde kunne aksepteres av de partiene vi så for oss å samarbeide med. Dessverre fikk vi ikke prøve dette ut i praksis. Men Frp og Høyre prøvde aldri ut å konsekvensutrede dette, til tross for at de var både høye og mørke i valgkampen. Dere har kastet kortene, de tre blå partiene i den trippelblå regjeringen har, ifølge Atle Simonsen (Frp), nyutnevnt statssekretær i Kunnskapsdepartementet, sviktet både Vestlandet og Nord-Norge!