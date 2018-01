Var det vår strenge kontroll som tillot eksport av militært materiell til Vietnam, Saudi-Arabia og Thailand i 2016? «Norge har et meget strengt og omfattende regime for slik eksport», svarer Bård L. Thorheim Changemaker i Stavanger Aftenblad den 18. januar. Det er bra at Thorheim tar debatten i offentligheten, men det er på tide å kalle en spade for en spade.

1000 dager er ikke føre-var

Det er flott at regjeringen valgte å stanse eksporten av ammunisjon og våpen til De forente arabiske emirater, men det skulle skjedd for lenge siden, og vi skulle sluttet å selge alt militært materiell og strategiske varer til alle landene som kriger i Jemen. Det er ikke «føre var» å vente til land settes på FNs liste over land som begår overgrep mot barn. Krigen i Jemen har vart over 1000 dager og Norge selger fortsatt militært materiell og strategiske varer til flere av landene i den saudiledede koalisjonen.

Praksis stemmer dårlig overens med intensjonen i eksportregelverket.

Thorheim mener i tillegg Norge har god kontroll på at norsk utstyr ikke brukes i krigen. Men inntil regjeringen har gitt oss et grundig svar på hvordan Kongsbergs logo endte opp i en av verdens verste humanitære katastrofer, er det vanskelig å tro at vi har kontroll. Om ikke det skulle være nok, omtaler regjeringen Saudi-Arabia, Emiratene og Kuwait som «fremvoksende og potensielle markeder» for norsk forsvarsindustri. Land som deltar i krig er selvfølgelig gode markeder for militært materiell, det betyr ikke at det er etisk riktig å selge.

Noe som ikke stemmer

Det er mange fine ord i retningslinjen for norsk eksportkontroll, men når resultatet er at vi selger «ildledningsutstyr og tilhørende systemer» til Kuwait, våpen og ammunisjon til militærdiktaturet Thailand og kommunikasjonsutstyr til autoritære Egypt, er det noe som ikke stemmer. Praksis stemmer dårlig overens med intensjonen i eksportregelverket.

Større åpenhet

Det er svært uklart hvilke tiltak som gjennomføres for å sikre at norske, strategiske varer ikke bidrar til menneskerettighetsbrudd. Vi trenger større åpenhet rundt prosessene. Det må være tydelig for offentligheten og Stortinget hvordan det er mulig at Norge, etter «grundige risikovurderinger», velger å selge militært materiell til åtte autoritære land.

Ønsker regjeringen å fortsette å styrke autoritære regimer militært? Hvis nei, bør eksporten av militært materiell til disse regimene stanses. Hvis ja, da bør Thorheim og regjeringen være tydelige på det, først da kan vi ha en opplyst debatt som ikke tåkelegges av fine ord.