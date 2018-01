Mosvatnet er det rette stedet for Pahr-Iversens kunst

Et foreløpig høydepunkt i feiringen av Kjell Pahr-Iversens jubileer er Trond Borgens bok «Det krumme skal bli rett». Boken er en monumental stadfestelse av den posisjon Kjell Pahr-Iversen har erobret som billedkunstner. Samlingen av sitater fra anmeldelser av utstillinger i inn- og utland fra 1960-tallet til nåtid gir oss nytt perspektiv på kunsten og kunstneren.

At Kjell Pahr-Iversen har vokst seg så stor som kunstner som tekstene bevitner, er bevegende. Tenk om Stavanger kan løfte seg selv til å gi en framtidig ramme for Kjell Pahr-Iversens kunst som står i forhold til disse vitnesbyrd? En ny paviljong ved Stavanger kunstmuseum lyser opp i mitt personlige Soria Moria.

Fullt på høyde med det beste

Boken er trykket av Kai Hansen trykkeri, ikke i Øst-Europa eller i Fjerne Østen, men i Stavanger. For ikke så lenge siden holdt de til i Hillevåg, et steinkast eller to fra Kjell Pahr-Iversens atelier. Nå har de flyttet til Forus. Jeg kjente boktrykker Kai Hansen fra min ungdom. Han var ubendig i sitt krav til kvalitet.

Det er her tale om et verk som består av tre elementer: Bokkunst, tekst og reproduksjoner. Dens grafiske oppbygging, omslaget, fargen i forsatspapiret, papirets vekt og overflate, dens typografi og design, er klassisk. Her er ingen påfunn; satsspeilet er uten typografiske finurligheter og det er plassert på oppslaget slik man finner det i middelalderens håndskrevne bøker med mye luft under, over og på sidene. Reproduksjonene er fantastiske. Ofte er bildene så naturtro gjengitt at man fristes til å la fingertuppene stryke over papiret som om det skulle være mulig å kjenne maleriets tekstur.

Forlegger og trykkeri har levert et produkt som er fullt ut på høyde med det beste som finnes av kunstbøker i dette formatet. Alt i alt et produkt som bevisstgjør at vi har en kunstner midt i blant oss som vil overleve oss alle.

Inneklemt

Trond Borgens tekst er imidlertid for lang og skjemmes av gjentakelser. Den bygger på filosofiske og kunsthistoriske referanser som er typiske for Borgen, slik vi kjenner ham fra over 40 år som kunstanmelder. Ordrekkene er eteriske, kanskje også svulstige, men også med brudd av gnistrende kontraster.

Ingen tekst eller tale kan overgå Kjell Pahr-Iversens bilder. Hadde teksten vært kuttet til det halve, kunne det blitt plass til enda flere bilder i de største formater. Når bilder gjengis i kraftige forminskninger, oppstår det dissonans. Format og innhold går ikke sammen. Billedredigeringen kan gi en følelse av inneklemthet.

Dette bør vi ta som en ekstra utfordring. For skal Kjell Pahr-Iversen æres med et permanent visningssted, må det være stort, rommelig og sentralt. Ved Mosvatnet er stedet.

