Ove Eide anklager meg for å være nærsynt, fordi jeg står opp for jobbene i oljå i Aftenbladet 2. mars. Hans nærsynte påstander kan ikke stå ubesvart.

Tusenvis av arbeidsplasser

Bærekraftig oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) vil kunne bety tusenvis av arbeidsplasser og mangfoldige milliarder til vår felles velferd. Selv om vi ikke helt vet størrelsen på petroleumsforekomstene, viser Oljedirektoratets beregninger at forventet lønnsomhet kan være 480 milliarder kroner. Et funn vil bare utløse aktivitet om det er bærekraftig og av en viss størrelse («mange milliarder»-klassen), og av erfaring gir slike utbygger enorme ringvirkninger. Bare Johan Sverdrup-feltet ga 12.000 jobber.

Vi redder ikke verden ved å sage av grenen vi sitter på.

Samtidig vet vi at det er krevende å få til konsekvensutredning av LoVeSe, både på høyre- og venstresiden i norsk politikk. Høyre ønsker å innhente kunnskap, men dessverre slipper Ap skansen. Da blir kampen vanskeligere, fordi det ikke lenger er flertall på Stortinget.

Når det kommer til leterefusjonsordningen, er den ingen subsidie, men en forskuttering av det bedriftene likevel ville ha skrevet av på skatten når de er i skatteposisjon – på lik linje med andre selskaper i Norge. Ordningen likestiller nye og etablerte selskaper, og den gir konkurranse og mangfold. Det har resultert i flere store funn som Johan Sverdrup, prosjektet som ga permitterte jobben tilbake og bringer inn 670 milliarder til fellesskapet.

Gjennom strenge krav til miljø og bærekraft produserer Norge olje og gass med langt lavere karbonavtrykk enn verden rundt oss. Samtidig bidrar norsk naturgass til store utslippskutt i Europa. Bare i Storbritannia bidro vi i 2016 til å kutte 26 millioner tonn CO₂, mer enn halvparten av Norges samlede utslipp. Frankrike og Storbritannia faser ut sin kullproduksjon, fordi de kan stole på energi fra Norge. Det er synd at Eide ikke klarer å løfte blikket og se de globale klimakuttene vi bidrar til.

Norge skal bidra

Utslippene fra oljenæringen må videre ned, med digitalisering, karbonfangst og -lagring (CCS) og et kvotesystem der en må betale stadig mer for utslippene. Norge skal bidra til å løse klimautfordringen, og regjeringen har helt siden den tok over satset på omstilling og å utvikle nye jobber i flere næringer. Vi prioriterer forskning, kunnskap, infrastruktur og gode vilkår for næringslivet. Vi klargjør et større område for satsing på offshore vind og vi styrker Innovasjon Norge og Enova. Vi har opprettet Nysnø klimainvesteringer, som skal bidra til nye grønne jobber.

Vi redder ikke verden ved å sage av grenen vi sitter på. La oss heller løfte blikket og ta vare på de jobbene vi har, samtidig som vi bygger opp nye!