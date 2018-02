Er Ryfast samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Artikkelen var egentlig et svar på en tidligere artikkel i Aftenbladet 30. januar. I et innlegg 5. februar hevder Gunnar Eiterjord at Ryfast er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Siden Eiterjord i artikkelen hevder at ECONs utsagn om lønnsomhet og trafikkgrunnlag «faktisk er feil», så vil vi gjerne besvare dette utsagnet, som kun er begrunnet i St. prp 109S (2011-2012) og en henvisning til «en trafikkutvikling ... som ligger godt over prognosene en opererte med da prosjektet ble lagt frem for beslutning».

Eiterjord er velkommen

ECON sitter på en av de beste databasene over pendlertall, kanskje den beste, i Norge. Vi driver derfor ikke med synsing, men med konkrete pendlertall helt ned på enkeltbedrifter. Eiterjord og andre er velkommen til å få innsikt i denne. Det burde være av interesse da vi ikke er kjent med at hverken Statens vegvesen eller andre sitter med noe tilsvarende. Med denne bakgrunnen kan ECON trygt si at det er trafikkgrunnlaget i Ryfast-utredningene som er faktisk feil, ikke det ECON skriver.

Når det gjelder trafikkutviklingen så sier St. prp. 109S (2011-2012) om Ryfast at Statens vegvesen har «tilrådd eit trafikkgrunnlag i Solbakk-tunnelen på 4200 køyretøy (ÅDT) ... Referanseåret er 2017». Vel, 2017 er over og ifølge ferjedatabanken så var biltrafikken tilsammen 3758 ÅDT. Dette er 442 ÅDT lavere enn 4200 som er benyttet som referanse. Siden Statens vegvesen ifølge proposisjonen opererte med netto nytte/kost = 0, så vil en økning i kostnaden og en reduksjon i trafikkgrunnlaget medføre at NN/K blir negativ. Det må derfor være Eiterjord som må dokumentere sine påstander. Det er svært forbløffende at et prosjekt med «svært gode» tall som Eiterjord uttrykker det, trenger mer enn 15-års bompengetid, ja i verste fall nesten dobbelt så lang tid!

Grunn til å være stolte

Alle som jobber med Ryfast har god grunn til å være stolte over prosjektet. Det er ikke det som er poenget. Poenget er heller ikke at hele Ryfast ikke burde blitt vedtatt. Hundvågtunnelen har definitivt en stor verdi – det er Solbakktunnelen som er problemet, sammen med Hundvågtunnelens andel av bompengene. Ifølge proposisjonen står Hundvågtunnelen for 30 prosent av investeringene, men bare 20 prosent av bompengene.

Som finansieringsanalysen for Ryfast bemerker «Med 50 prosent rabatt i Solbakktunnelen vil utgiftene bli redusert til i overkant av kr 63.000, utan korrigering av takst. Kjøpekrafta skal vere svært høg for å forsvare eit så høgt utlegg. ... Ved bruk at tunnel vil ein i tillegg få auka kjørekostnader i høve til dagens ferje der bilen står stille.» I tillegg kommer en potensiell 20 prosent kostnadsøkning dersom trafikkgrunnlaget er dårlig, og ikke minst bompengeringen i Stavanger som er kommet i ettertid.

Nesten ingen pendlere

Trafikkavvisningen i Ryfast dersom totalkostnaden beveger seg opp mot 75.000–100.000 kroner vil være enorm. Poenget med artikkelen 1. februar var at i Rogfast er det nesten ingen pendlere, dvs. at kostnaden på den enkelte bilist selv med en høy passeringskostnad, vil være forsvinnende liten årlig, og dermed vil trafikkavvisningen i Rogfast være svært liten. Derfor er prosjektene helt forskjellige.