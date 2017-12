«Hissige Mossiges skadefryd i Viking-saken»

Først skrev han på nett at jeg løy. Så satte han seg ned i sinne og skrev et sammensurium; om amerikanske presidenter, svertekampanjer og en rekke andre sleivspark.

Her kan du lese Mossiges debattinnlegg.

Her er Wedlers første innlegg i saken.

Når en Brann-supporter fra Bergen ser hvilken betydningen Stadion har for byen, er det veldig rart og trist at såkalte Viking-supportere ikke ser rollen byens storstue har i Stavanger.

To ting gjør Mossige hissig. Den ene er at jeg beskrev Aps snuoperasjon angående forhandlingene. Det mente Mossige er løgn. Vurder selv:

Rådmannen fikk av et samstemt kommunalutvalg oppdraget å starte forhandlinger med Viking. Den 24. oktober, under forhandlingene, kommer det en løypemelding fra rådmannen som sa at det ikke var oppnådd enighet om kjøp versus leie av Stadion. Ei heller om kjøpesummer eller priser. Rådmannen ba om å få forhandle videre basert på å overta stadionet. Ap fikk kalde føtter og benyttet anledningen til å hoppe av forhandlingene.

Lest begrunnelsen?

Det andre tingen som Mossige er hissig for, er at jeg skrev at ”Leser du hva politikerne gir som begrunnelse for å si nei til en avtale de ikke har sett, så oser det glede over Vikings ledelses og økonomiske støttespillernes fall”. Vurder selv:

I to intervjuer, ett med NRK den 24. oktober, og ett med Aftenbladet senere, kan vi lese om politikerne fire ulike begrunnelser. Jeg viser her de to begrunnelsene jeg mener er eksempler på skadefryd.

https://www.nrk.no/rogaland/na-seier-bade-ap-og-sv-nei-til-stadionkjop-1.13746807

https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Flere-partier-mobiliserer-mot-stadionkjop---Vikings-argumenter-er-tynne-246263b.html

Den første: ”ein ikkje kan prioritera å redda aksjonærane i Viking”. Det er selvsagt ikke aksjonærene i Viking som skal reddes. Hvor har Mossige og Ap dette tullballet i fra? Det er Viking, og Stadion som eventuelt går konkurs. Det er ingen andre som skal reddes. Det andre: ”aksjonærene (bør) bruke det de har fått i skattelette fra Siv og Erna til å redde Viking”. Dette er så dumt at videre kommentarer er unødvendige. Mossige var kanskje så hissig at han ikke leste begrunnelsene før han i sinne satte seg foran datamaskinen?

Trengs mer engasjement

Fremfor å rakke ned på Vikings støttespillere, burde Ap glede seg over at byens elitelag og Stadion har engasjert folk nok til å bidra betydelig økonomisk. For at Viking skal lykkes med å ta steget tilbake i elitedivisjonen trengs det mer, ikke mindre, engasjement fra samtlige Viking-supportere. Derfor er min innstendige bønn til alle: slutt med skadefryden.

Frp har sagt at vi dessverre ikke kan være med å redde Viking med kommunens og skattebetalerens penger, men vi kan vurdere å redde Viking Stadion. Ikke for å redde Viking, for Viking må redde seg selv. Redder vi derimot Viking Stadion, har jeg tro på at Viking er godt på vei til å klare seg selv.

Og helt til slutt så klarte Mossige i sitt innlegg tydeligvis å bli så hissig at skadefryden igjen kom til uttrykk. Med flere spark til Vikings støttespillere, og med en tittel ”Frp for Viking-aksjonærer flest”. Det er trist å se at Ap, for å holde det innen fotballverdenen, er så bak mål at de ikke forstår at de for lengst er sendt av banen. Det er helt greit at Arbeiderpartiet og SV ikke er opptatt av å redde Viking Stadion, men vi andre er mørkeblå.