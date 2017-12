Graeme Dick (GD) etterspør kunnskap i svar til meg 28. november. Jeg var med på behandlingen av planene for Yme og Goliat. Teknisk Ukeblad (TU), Upstream, Dagens Næringsliv og Dagbladet har i alle år vært gode kilder for offentlig informasjon, – i tillegg til Aftenbladet. Mange av artiklene er basert på anonyme henvendelser. Ikke så rart. Det som skjer med varslere, selv tillitsvalgte, er ikke vakkert.

Ikke skikkelig informert

Jeg har også fått telefoner fra fagfolk, som ikke blir hørt i egne organisasjoner. Ptil og OD gjør jobbene de er satt til, men i dag blir det meste av arbeidet unntatt offentlighet dessverre. TU og Dagbladet har de siste ukene avdekket at Ptil krevde at Statoil skulle sjekke arbeidet Eni gjorde på Goliat, før de ville gi tillatelse til oppstart. Statoil fant heller ikke de alvorlige, elektriske manglene. Mediene avdekket at OD hadde sett på lønnsomheten på Goliat. Rapporten fra 2015 ble omsider utlevert, men med mye viktig informasjon sladdet. Hvordan prisantagelser og produksjonsanslag kan betegnes som bedriftshemmeligheter, er vanskelig å forstå. Statsråd Søviknes var tydeligvis ikke skikkelig informert om dette da han svarte i Stortinget.

Ja, Graeme Dick, – vi trenger fakta og kunnskap. I gamle dager nedsatte Stortinget/departementet uavhengige granskningskommisjoner med fagfolk fra Ptil/OD i sekretariatet. I dag har vi en statsråd som tilsynelatende foretrekker tall og forklaringer fra de private selskapene.

Til Dicks kommentar om delingen: Jeg er slett ikke sikker på om et helhetlig direktorat på Ullandhaug ville fungere. Uklarhet og rolleforståelse var en av flere grunner for modellen som ble resultatet. Problemet var at helhetlige analyser aldri ble testet/forklart. Jeg er derimot sikker på at Ptil og OD må samarbeide, dersom de igjen skal sende brev som stopper prosjekt som Yme og Goliat. Det gamle OD hindret Statfjord B fra å bli blåkopi av Statfjord A. Det krevde også ombygging av Ekofisk Senter. De to «dyreste brevene» som er sendt fra Ullandhaug.

Sendte egne folk

Tankekors – etter å ha blitt konfrontert med mine påstander/meninger sendte Ptil egne folk til Goliat 23. og 24. november. Plattformen fikk ikke starte produksjonen. I forrige uke fikk jeg høre fra flere kilder at det nå jobbes hardt med løsninger for Goliat gass. Det hjelper nok å få flere siders oppslag i Stavanger Aftenblad!