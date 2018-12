Snart vil ingen ha skitten kullkraft

Hulda Holtvedt (Grønn ungdom) tar til orde for å legge ned oljå, Norges største næring i Aftenbladet 7.12. Vil det redde kloden om vi sender 170.000 mennesker ut i arbeidsledighet? Selvsagt ikke.

La meg understreke at vi må kutte klimautslippene våre kraftig, både nasjonalt og globalt. Det handler om å ta vare på kloden, slik at den blir levelig også i fremtiden. Spørsmålet må være hvordan vi klokt kan bidra til både trygge jobber og bedre klima.

Det er synd at MDG konstruerer et uriktig bilde, der de som er opptatt av forutsigbarhet for vår største næring ikke samtidig kan være opptatt av klima. Så hva sier verdens fremste eksperter? Under sitt besøk i Norge slo lederen for FNs klimapanel fast at «det er fullt mulig å drive norsk olje- og gassvirksomhet og samtidig ta hensyn til klima». Det Internasjonale Energibyrået (IEA) sier at «verden trenger hver eneste dråpe olje og gass Norge kan produsere», også når vi skal nå klimamålene.

Flere hundre milliarder til fellesskapet

Norsk olje og gass bidrar hvert år med flere hundre milliarder til fellesskapet – til gode skoler og trygg helsehjelp. Dessuten er den i verdenstoppen på lavest utslipp. Norsk naturgass er en stabil partner for fornybar sol og vind og gjør at landende i Europa kan stenge ned forurensende kullkraftverk. Bare i Storbritannia bidro vi i 2016 til å kutte 26 millioner tonn CO₂, mer enn halvparten av Norges samlede utslipp. I Tyskland stiller de Grønne krav om mer norsk naturgass for å gjøre Europa mindre avhengig av kull og russisk kraft. MDG vil nekte dem muligheten og fører dermed en politikk som ville fått kullkraftselskaper og russiske oligarker til å glise bredt.

Fremover må vi stille krav om at utslippene skal videre ned. Digitalisering for en mer effektiv utvinning, karbonfangst og -lagring (CCS) og hydrogen blir viktig. I tillegg skal sektoren fortsatt være en del av Europas kvotemarked og betale stadig mer for sine utslipp.

Jeg er enig med Hulda i at oljeprisfallet viser behov for omstilling og flere bein å stå på. Derfor må vi for eksempel støtte Equinors arbeid for å bli et bredt energiselskap og heie frem investeringer i solkraft og offshore vind. Samtidig må vi huske på at disse fornybar-investeringene er muliggjort av at selskapet har inntekter fra en lønnsom og bærekraftig petroleumsnæring.

Skattesmell

MDG forsyner seg fra Oljefondet, men vil legge ned næringen som gir inntektene. De sier de vil at bedriftene skal omstille seg, men sender de en skattesmell på mange titalls milliarder. I stedet for å legge ned vår største og viktigste næring, la oss heller bruke inntektene til å omstille oss og satse for fremtiden, med forskning, innovasjon og samferdsel. Det klarer vi!