Dette innlegget er et svar på en kommentarartikkel av Aftenbladets Hilde Øvrebekk Lewis under tittelen «Norsk olje og gass på fisketur». Der oppfordret hun bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass til heller enn å snakke om betydningen av olje og gassutvinningen, forteller om hva olje- og gassnæringen vil bety for ny næringsutvikling. Red.mrk.

Som en bærebjelke i olje- og gassvirksomheten ligger lønnsomhet – at vi får solgt produktene som produseres. Når noen snakker om å avvikle denne industrien, forsøker de å skape tvil om fremtidens etterspørsel etter olje og gass. Da er vår oppgave å imøtegå dette med troverdig fakta. Derfor viser vi til IEA og andre seriøse kilder når vi snakker om forbruk og etterspørsel.

Mange av olje- og gasselskapene er allerede tungt inne i utvikling og produksjon av fornybar energi.

Klimaet

IEA anses for å være den mest kompetente kilde til fakta om verdens energibehov. De baserer sine scenarier på det som er vedtatt politikk i hvert enkelt land. Norsk olje og gass baserer seg kun på scenarioet hvor vi når 2-gradersmålet, som tar inn over seg de endringer som må til for å nå dette målet.

Både vi og IEA forsøker å belyse den kompliserte oppgaven det er å gi verden den energien den trenger, samtidig som klimagassutslippene reduseres. Derfor mener vi det er et viktig poeng at vi i Norge produserer med langt lavere utslipp enn gjennomsnittet i verden.

Så må vi selvsagt også vise hva vår næring gjør for samfunnet og for fremtidens industri. Mange av olje- og gasselskapene er allerede tungt inne i utvikling og produksjon av fornybar energi. Ett eksempel er satsningen på karbonfangst og -lagring (CCS). Teknologisenteret på Mongstad er verdens største anlegg for testing og utvikling av CO₂-fangst. Statoil lagrer allerede over 1 million tonn CO₂ under havbunnen hvert eneste år på norsk sokkel. Vi arbeider også med å lage hydrogen fra naturgass, og ved å lagre CO₂ trygt under havbunnen vil dette være en viktig del av klimaarbeidet.

Teknologioverføring fra oljebransjen til resten av landet har blitt en stor industri.

Forskning og innovasjon

Olje- og gassnæringen er Norges desidert største næring, og dette har en enkel forklaring: Det er mange som ønsker å kjøpe olje og gass. Og når vi klarer å være konkurransedyktige er det penger å tjene – ikke minst for «AS Norge». Det kan hende at det er flere energijournalister som synes vi sier dette for ofte, men de som ikke følger bransjen så tett blir ofte overrasket.

Vår næring står også for en så stor del av Norges forskning og innovasjon, at selv teknologioverføring fra oljebransjen til resten av landet har blitt en stor industri.

Nettopp teknologioverføringer har vært et fokusområde for Norsk olje og gass. Vi har derfor for andre gang laget en rapport som viser hvordan teknologi fra oljenæringen brukes i andre bransjer, og vi har hatt flere åpne møter med teknologioverføring og fremtiden som tema. Disse møtene har journalist Hilde Øvrebekk Lewis og andre av hennes kollegaer blitt invitert til. Vi har snakket mye og høyt om hvordan vår industri har bidratt til næringer som medisin og maritim sektor.

Det er kanskje viktig å fortelle gode historier flere ganger.

Prosjekter og informasjon

I tillegg har vi akkurat gjennomført et prosjekt der vi ga fem studenter ett år på å finne ut hva som er viktig for fremtidens beslutningstakere. De hadde direkte møter med 11.000 personer over hele landet og har besøkt bedrifter, skoler og en rekke andre miljøer.

Så vi har gjort mye av det Lewis etterspør i sin kommentar og det viser kanskje at det er viktig å fortelle gode historier flere ganger.

Vår årskonferanse avholdes om en liten måned. Den har fått tittelen «Moment, fremtiden under arbeid». Vi håper at journalist Lewis sammen med andre fra Aftenbladet får muligheten til å delta, slik at vi kan fortelle om alt det gode fremtidsrettede arbeidet olje- og gassnæringen gjør. Det fortjener debatten – og det fortjener Norge.