Hva er Sandnesmarka uten Dalsnuten og Gramstad?

Innlegget er skrevet av styreleder i StavangerTuristforening Gunhild Holtet Eie på vegne av Forum for natur og friluftsliv i Rogaland, Stavanger Turistforening, Rogaland KFUK-KFUM speidere, Norges Speiderforbund Vesterlen krets, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Ålgård Orientering, Stavanger Orienteringsklubb, Stavanger og Rogaland Jeger- og fiskerforening, Naturvernforbundet i Rogaland og Syklistenes Landsforening Nord-Jæren og Ryfylke.

Oslomarka er kjent for mange, og Oslomarka er omkranset av en markagrense som skal sikre landskap, natur og kulturmiljø mot utbygging. Sandnesmarka er ikke så kjent for mange. Den ble for første gang beskrevet i en offentlig plan i 2002. Grensene som ble tegnet da, er de samme som man finner i den nye kommuneplanen for Sandnes. Nå skal grensene diskuteres på nytt i miljøplanen for Sandnes.

Opptakten til denne diskusjonen er urovekkende for oss. Kommuneplankomiteen i Sandnes vil vurdere å endre grensene for Sandnesmarka «slik at platået mellom Hana/Vatne og Dale går ut med unntak av en sammenhengende grønnstruktur i området i lia i øst». Dette synet bekrefter Haaland i Sandnes Frp i Stavanger Aftenblad 28/10.

200.000 turgåere hvert år

I klartekst betyr dette at hele Gramstadområdet med Dalsnuten kan falle utenfor Sandnesmarka. Vi skulle ønske det var en misforståelse. Med hånden på hjertet vil vi hevde at dette er selve indrefileten i Sandnesmarka. Gramstadområdet med Dalsnuten er det viktigste regionale friluftsområdet vi har på Nord-Jæren, nest etter Jærstrendene, og det er et naturområde som er viktig for mange fugle- og dyrearter, og det har et rikt planteliv. På turveien mot Dalsnuten vet vi at det er rundt 200.000 turgåere hvert år. Folk kommer hit for gode naturopplevelser, men området har også en enorm betydning i forhold til folkehelse. Vi ser også en stor verdi i å ha et aktivt og levende landbruk på Gramstad og Fjogstad.

Perfekt utgangspunkt

Stavanger Turistforening med Sandnes Turlag har gjennom mange år hatt et meget godt samarbeid med Sandnes kommune om etablering av Friluftstunet på Gramstad, samt anlegg og vedlikehold av et omfattende turstinett mellom Hana og Lifjell. I dag kan man følge merket løype fra Jernbanen i Sandnes sentrum, forbi Ulvungane på Hana og opp til Gramstad. Gramstad er det perfekte utgangspunkt for familievennlige toppturer, skogsturer, tilrettelagte turer med barnevogn eller en langtur til Lifjell. Området er også flittig brukt av o-lagene, speidere og andre foreninger på Nord-Jæren. Med kort avstand fra bykjernen og nabolag er det lett å komme til med sykkel.

I diskusjonen om grenser for Sandnesmarka er det nettopp Gramstad som er sakens kjerne for oss. Vi er klar over at det er noen som ønsker å bygge boliger her i framtiden, men dette mener vi er en særdeles dårlig idé. Vi venter med spenning fram til diskusjonen om grensesetting for Sandnesmarka, men en ting er helt klart; Gramstadområdet med Kubbetjønn, Bjørndalsfjellet og videre til Lifjell må for alltid være en sentral del av Sandnesmarka. Det finnes ingen gode alternativer.