Et langt liv i politikken har lært meg at å inngå kompromisser er helt avgjørende for å lykkes og for å få gjennomslag. Nå også i diskusjonen om kommunevåpen for Nye Stavanger!

I avtalene som er inngått mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger har noe vært avklart og noe uavklart. Kommunen skal hete Stavanger, mens det er uklart hvilket kommunevåpen vi skal benytte. Vi har lovet Rennesøy og Finnøy en seriøs debatt. Stavanger har ved mange anledninger sagt at vi skal skape en ny kommune sammen, og det har vi fått tillit til å gjøre. Tilbakemeldingene fra Rennesøy og Finnøy har så langt vært gode – det forplikter.

Vi på fastlandet skal ikke feie over øyboerne, bare fordi vi er størst, ved første og beste anledning.

Krever godt samarbeid

Mye skal avgjøres i løpet av høsten. En helt ny kommune skal snekres sammen. Tre politiske prosjektgrupper er nedsatt; lokaldemokrati og politisk organisering; valg 2019 – forberedelse til kommunevalget, samt symboler, identitet og felles kultur. Viktige beslutninger skal fattes og tøffe prioriteringer skal tas. Det krever godt samarbeid.

Den igangsatte prosessen har ført til at jeg har besøkt øykommunene hyppigere. De siste årene har bydd på flere besøk, mange hyggelige opplevelser og gode møter, med både politikere og administrasjon, med innbyggere og med næringslivet. Jeg har sett flotte kulturminner og lært mer om historien til to kommuner, som man kun kan bli stolt over. Ikke minst har jeg sett en gjennomgående vilje til å skape en ny kommune – sammen. Forventningene vi har sammen til vår nye kommune opplever jeg som oppriktige og reelle. Det lover svært godt for årene fremover.

Rike på historie

Alle de tre kommunene har unik historie som går langt tilbake i tid. Talgje kirke i Finnøy, Utstein kloster med historie tilbake til 800-tallet og Stavanger Domkirke datert 1125, Ogmund Finnsson, slaget i Hafrsfjord. Listen kunne fortsatt; Sammen er vi rike på historie, og kommunevåpnene er ingen unntak. Finnøys kommunevåpen er hentet fra et familieskjold fra 1300-tallet, og i Rennesøy og Stavanger sine våpen finner vi tematikk hentet fra kirke og klostervesen.

Jeg er medlem av prosjektgruppen «Symboler, identitet og felles kultur», og i et arbeidsmøte hadde vi kommunevåpen til diskusjon. Det forelå tre alternativer:

1. Et av dagens tre kommunevåpen kan videreføres for Nye Stavanger.

2. Elementer fra de eksisterende kommunevåpen kan kombineres og settes sammen til et nytt.

3. Et helt nytt kommunevåpen kan utformes. Representantene fra Rennesøy og Finnøy var klare og tydelige på at alternativ 3 måtte ligge til grunn.

Skal ikke feie over øyboerne

Jeg valgte å være med på en innstilling om at et helt nytt kommunevåpen utformes. Begrunnelsen min hviler i respekt for ønskene i Rennesøy og Finnøy, i respekt for hva vi har lovet. Vi på fastlandet skal ikke feie over øyboerne, bare fordi vi er størst, ved første og beste anledning.

Vi må tørre å ta denne debatten. Det vil gi oss økt forståelse, informasjon og kompetanse om våre kommuner, samt de tre nåværende kommunevåpnene. Det betyr ikke at noe utfall er gitt. Derfor håper jeg mange blir med i debatten.

Debatten om kommunevåpen engasjerer. Vi kunne gjort kort og effektiv prosess av dette. Jeg ønsker heller at den skal være lang og grundig. Det er bedre å ta en grundig, involverende prosess i forkant, enn å stå etterpå og argumentere angrende for det som ikke ble gjort.

Innspill ønskes

Jeg ser frem til flere diskusjoner i høst. Ingenting blir avgjort før de respektive kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og bystyret i Stavanger får sakene til endelig behandling. Innspill ønskes underveis fra dere – innbyggerne – så ta gjerne kontakt. Vi skal ha respekt for historiske viktige kommunevåpen, men vi skal sannelig ha respekt for nødvendige prosesser også! Alt for ny kommune!