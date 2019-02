Med skrekk og gru leste jeg oppslaget i Aftenbladet 24. januar hvor Stavangers direktør for miljø og utbygging anbefaler midlertidig utvidelse av parkering rundt SIF stadion, backet opp av Høyres representant i kommunestyret og også etter hvert på lederplass (28.1.) i samme avis. Derfor er det med stor glede jeg leser at innstillingen fra direktøren avvises av politikerne i tirsdagens møte i kommunalstyret for miljø og utbygging.

Jeg har bodd lenge nok i Banksjef Kleppes gate til å ha opplevd utviklingen fra en stille blindgate med litt ettermiddagstrøkk rundt Siffen, til det vi nå ser og best kan sammenligne med kaostilstander liknende juletrafikken rundt Kvadrat.

NM i råkjøring

Folk parkerer overalt, langs husene i gata, foran innkjørslene til husene, på gangvei og på grøntareal. Folk kjører fort, vi naboer stopper ofte for å gratulere trafikanter for godt bidrag til NM i råkjøring. Kjøringen forekommer på gangvei, så vel som ordinær vei, dette inkluderer bossbilene.

For å få bukt med problemene har vi beboere tatt initiativ til parkering forbudt langs husene i gata, sperring av gangvei, fartsdumper og fotgjengerovergang hvorav de to første forslagene er tatt til følge. Vi fortsetter kampen for trafikksikkerhet i egen gate.

Banksjef Kleppes gate er ikke dimensjonert til den mengde biler vi nå erfarer bruker gata, besøkende til Gamlingen kombinert med brukere av Siffen. I reguleringsplanen da Gamlingen ble vedtatt, kommer det frem at det primært er parkeringen ved Tjensvoll gravlund som er tiltenkt brukerne av svømmeanlegget. Allikevel er det skiltet to steder langs E39 inn til Banksjef Kleppes gate for parkering til Gamlingen.

Her er det altså vedtatt et anlegg uten å sørge for at infrastrukturen rundt er optimal, og det er det beboerne i Schancheholen som må ta støyten for. At trafikksikkerhetstiltak først kommer etter gjentatte påpekninger fra beboerne, mener jeg kan betraktes som en falitterklæring til de bestemmende parter.

Vi vil fortsette å fremme våre saker og ser frem til et evt. parkeringsanlegg på Mostun er på plass. I mellomtiden vil jeg oppfordre folk til å parkere ved gravlunden i stedet for å stå på tomgang i vår gate i påvente av neste ledige plass. Det er noen meter lengre å gå, men man drar jo strengt tatt til Gamlingen for å utøve fysisk aktivitet. Til deg som brukte bilhornet kl. 6 i dag morges: Rolig, folk flest ligger enda og sover.

Fantastisk anlegg

Til slutt er det greit å påpeke at Gamlingen er et fantastisk anlegg, jeg synes det er fint at folk kan bruke dette som trenings- og møteplass. Så lenge det ikke går på sikkerheten løs til ungene mine som skal til skolen, fotballtrening eller besøke venner heier jeg på alle som bruker anlegget. Og dersom det er fullt på parkeringen ved Tjensvoll gravlund og i Banksjef Kleppes gate, ja da skal du få låne oppkjørselen min gratis så lenge det ikke kolliderer med egne gjøremål.