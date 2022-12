Høyre tror flere enn hipstere ønsker å tenke nytt om bilbruk

DEBATT: Høyre mener ikke at de som skal bo i fremtidens Paradis skal være helt uten tilgang på bil.

Stavanger har cirka 66 000 boliger, de som absolutt vil eie egen bil som parkert på en reservert plass, har enormt mange muligheter, for å finne en bolig som tilbyr det.

Cille Ihle Stavanger Høyre

Kjell Erik Grøsfjeld Stavanger Høyre

John Peter Hernes Stavanger Høyre

Tormod Losnedal Stavanger Høyre

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Endelig har den lenge etterlyste områdeplanen for Paradis kommet. Det vil være et pluss for Stavanger å få vitalisert dette sentrumsnære området. Arbeidsplasser og boliger, tett på sentrum og med kort vei til vei, sykkelveier, bussvei og jernbane.

Billigere uten parkering

Alt burde ligge til rette for et attraktivt område å bo og arbeide i, for folk i alle aldre. Et av de omdiskuterte forslagene er å planlegge de nye boligområdene uten at det investeres i og settes av egne parkeringsplasser knyttet til den enkelte bolig. I Stavanger er dette foreløpig en ny tanke. Nye ideer møter selvsagt motstand, og det er bra, for da blir ideene diskutert og modnet. I vårt parti, Høyre, har vi gode diskusjoner også om dette. Vi forskutterer neppe konklusjonen, hvis vi antar at det er og vil være ulike syn.

Men et viktig poeng må likevel oppklares. Det å ha et boligområde uten tradisjonelle reserverte egne parkeringsplasser, er ikke er det samme som at de som bor der ikke vil kunne ha tilgang på bil, når de skal på storhandel eller familietur på fjellet. Ingenting kunne være mer feil.

Forslaget som er fremmet er derimot at alle som velger å bo i området skal ha tilgang på delebiler når de har bruk for det, uten å måtte investere i å eie en egen bil. Det å redusere antallet parkeringsplasser gjør den enkelte bolig billigere. En parkeringsplass koster fort rundt 400 000 kroner og bilene våre står stort sett parkert mesteparten av tiden. Oppdaterte kostnadstall fra NAF viser at en helt vanlig bil koster rundt 10 000 kroner i måneden. Etter skatt.

Bil til alle formål

Så det å kunne bo et sted der man har tilgang på et godt utvalg biler, tilpasset ulike behov til ulike tider, vil helt sikkert kunne være attraktivt for mange. Både økonomisk og praktisk. Småbil når man vil på besøk til barna som bor på Finnøy. Varebil til kjøp av møbler, og stasjonsvogn til fjellturen.

Stavanger har cirka 66 000 boliger, de som absolutt vil eie egen bil som parkert på en reservert plass, har enormt mange muligheter, for å finne en bolig som tilbyr det. Nettopp derfor er vi overbevist om at det også vil være et marked for dem som vil tenke litt nytt, også om bilbruk. Det er heller ingenting som tilsier at det kun er unge «hipstere» som tenker nye tanker. Heldigvis er der folk i alle aldre, og med alle mulige ulike behov i hverdagen, som gjør ting annerledes enn det vi gjorde i går.

Skal vi nå klima -og miljømålene våre og være en attraktiv by også for dem som ønsker å tenke nytt, mener vi Paradis er et godt sted å starte.