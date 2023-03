Vi trenger badeland NÅ!

DEBATT: Stavanger har ikke et eneste badeland og dette må vi gjøre noe med. Det hjelper ikke å bare vurdere om vi skal få det, eller ha lange diskusjoner på hvor vi skal ha badelandet.

Hvis Kina klarte å bygge et sykehus på ti dager, må vel denne byen klare å bygge et badeland før jeg blir voksen og grå i håret?

Mateo Baardsen 8G, Kannik skole

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det nærmeste vi kommer et badeland i Rogaland er kanskje Stavanger svømmehall, men alt som er der er et barnebasseng, et babybasseng og et vanlig badebasseng med hoppetårn.

Stavanger svømmehall var stengt i flere år på grunn av oppussing, men den eneste synlige forandringen er finere garderober. Ellers er alt som det var før. Jeg hadde trodd og forventet at etter så mange års jobb, skulle hallen blitt bedre med nye og spennende vannaktiviteter. Men det må vi visst fortsette å drømme om.

Jeg syns det er trist at Stavanger ikke har et badeland. Stavanger er den fjerde største byen i Norge, og i folketall er vi tredje størst. Alle de andre storbyene har et eller flere badeland. Agder fylke har for eksempel ikke bare ett, men hele tre badeland. Aquarama, Dyreparken og Sørlandsbadet. Hvis de kan ha tre badeland, må vi i det minste klare å få til et. Et annet viktig poeng er at nordmenn er dårligst på svømme av de nordiske landene. Over 90 prosent av 5.-klassinger på Island og i Sverige er svømmedyktige, og i Danmark og Finland kan 70 prosent svømme. I Norge er det faktisk bare halvparten av norske 5 klassinger som kan svømme. Et spennende badeland kunne ha hjulpet til at flere barn i vår region ble svømmedyktige og trygge i vann.

Et badeland i Stavanger vil være positivt for hele familien hvor vi både er i fysisk aktivitet og kan ha det veldig gøy sammen. Jeg tror de fleste barn foretrekker å være i et badeland i stedet for i en svømmehall. Her kan de i tillegg til å svømme, kose seg med sklier, hinderløyper, bølgebasseng og boblebad. Dette vil ikke bare være et badeland for folk i Stavanger, men for hele Rogaland.

Hvis Kina klarte å bygge et sykehus på ti dager, må vel denne byen klare å bygge et badeland før jeg blir voksen og grå i håret? Kjære June kommune, kan du snakke litt med de som bestemmer og styrer der nede i byen, rett over Stavanger svømmehall. Og be de få «rauå i gir»!