Samfunnsmessige konsekvenser av Høgsfjordsambandet

DEBATT: Beslutningen om å legge ned ferjen var en forutsetning for vedtaket om å bygge Ryfast. Vi forventer at våre folkevalgte er lojale overfor en slik beslutning.

Høgsfjordferjen vil svekke Ryfylke som region. Det kan bli færre som bruker Ryfast ettersom bompengene i Ryfast blir for høye.

Åsmund Sirevåg Stavanger

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I 2012 ble det besluttet av Rogalands fylkeskommune og Stortinget at Ryfast skulle bygges. Sandnes og den gang Forsand kommuner var enige. Da var forutsetningen at Høgsfjordferjen skulle avvikles, og ferjeavløsningsmidlene skulle bidra til finansieringen av Ryfast.

Nå har et enstemmig bystyre i Sandnes vedtatt å opprettholde Høgsfjordsambandet med midler hentet fra Kraftfondet til tidligere Forsand kommune.

Prisene i Ryfast stiger. Ville de steget like mye dersom ikke Høgsfjordsambandet hadde eksistert?

Beslutningen om å legge ned ferjen var en forutsetning for vedtaket om å bygge Ryfast. Vi forventer at våre folkevalgte er lojale overfor en slik beslutning.

Villet utvikling

Prisene i Ryfast stiger. Ville de steget like mye dersom ikke Høgsfjordsambandet hadde eksistert? Og med fortsatt ferjedrift overfor Høgsfjorden, vil brukerne av Ryfast måtte «betale» for denne. Det er derfor naturlig at Sandnes kommune må betale fortløpende samme bompenger i Ryfast for brukerne av Høgsfjordsambandet til Rogaland fylkeskommune. Eller et fast beløp som kompenserer for et framtidig inntektstap som skal bidra med å betale ned gjelden i Ryfast.

Endring i kommunestrukturen skal ikke gå utover brukerne av Ryfast. Det vi nå ser, skjer på grunn av en villet utvikling fra Sandnes kommune på tross av et flertall i tidligere Forsandkommune. Dette har vært imot sammenslåingen med Sandnes. Og nå er det midler fra Kraftfondet i tidligere Forsand kommune som skal delfinansiere ferjen. Ville ikke Sandnes kommune vært mer målrettet i arbeidet for Forsand ved å legge ressurser inn i oppstartingsarbeidet for de lenge planlagte Espedal-tunnelene?

Solidaritet

Høgsfjordferjen vil svekke Ryfylke som region. Det kan bli færre som bruker Ryfast ettersom bompengene i Ryfast blir for høye.

Sandnes: Dette handler om solidaritet! Dere har en forpliktelse fra 2012 som dere ikke kan løpe fra!