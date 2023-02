Yrkesgruppen som fortjener langt mer heder enn de får

DEBATT: Nå må snart fastlegene våre bli verdsatt på en skikkelig måte.

Fastlegene er de første som kommer og de siste som går. Men den norske stat og dagens regjering ser ikke viktigheten bak disse englene uten vinger.

Kjersti Andrea Storhaug Tysvær

Det er ganske mange yrkesgrupper i samfunnet vårt som gjør en formidabel jobb. Men det finnes spesielt en yrkesgruppe som står i førstelinjen. Disse jobber i helsevesenet, og som mange andre, gjør også disse en svært avgjørende jobb. Men fastlegene våre er livsviktig og avgjørende for at vi skal få riktig hjelp i riktig tid. Problemet er bare at disse blir på ingen som helst måte verdsatt.

Søndag kunne vi lese på NRK om fastlegen Hulda Birna Eiriksdottir. Hun hadde jobbet som fastlege i 20 år, og hadde opp mot 50 arbeidstimer i løpet av uken. Sommeren 2020 møtte hun, bokstavelig talt, den velkjente veggen, da hun fikk en stressrelatert hjertestans. Tilstanden kalles også spontan koronararteriedisseksjon (SCAD), og rammer spesielt kvinner under 50 år.

Er det noen i helsevesenet som virkelig fortjener å bli båret på gullstol, så er det de dyktige fastlegene våre.

I et land som aldri har vært så rikt av olje- og strømpenger som vi er nå. Penger som renner inn i statskassen vår, Hvor går pengene hen? Alt vi hører om er at «politikerne våre skal redde verden». Men det var da ingen av oss som stemte på politikere som ville gi oss krise på krise, på alt fra mat og bensin til strøm og oppvarming.

Det er en alvorlig fastlegekrise i landet vårt. Den har vært varslet i lang lang tid. Men i stedet for å bevilge viktige penger og ressurser, opprette nye stillinger og gi større rom for å dele arbeidsmengde mellom fastlegene rundt om i landet, ser vi at fastlegene slutter i protest, tar på seg skremmende høye arbeidsmengder, blir alvorlig syke, og at noen til og med mister livet.

Å hjelpe mennesker i krise, i helsesituasjoner, går på helsa løs for mange fastleger. De er tro mot jobben sin på alle måter, står på til det siste. De første som kommer og de siste som går. Men den norske stat og dagens regjering ser ikke viktigheten bak disse englene uten vinger.

Er det noen i helsevesenet som virkelig fortjener å bli båret på gullstol, så er det de dyktige fastlegene våre. Det er trist at ikke norsk helsevesen blir sett og verdsatt på den måten det fortjener. Fastlegene er mennesker de også, ikke kalde, følelsesløse roboter. De gjør en fantastisk viktig jobb! Jeg er utrolig takknemlig for min dyktige fastlege ved Aksdal Legesenter i Tysvær kommune. Vet ikke hva jeg skulle gjort uten hennes hjelp, støtte og kompetanse.