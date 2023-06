Derfor innfører vi gratis kollektiv­trafikk i Stavanger

DEBATT: Etter at flertalls­partiene i Stavanger presenterte sitt forslag om gratis kollektiv­trafikk for inn­byggerne våre, har vi opp­levd en frisk og skikkelig lokal­politisk debatt i offentlig­heten og mellom folk.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun og gruppeleder Dag Mossige i Stavanger Ap skriver om gratis kollektivtrafikk.

Kari Nessa Nordtun Ordfører i Stavanger (Ap)

Dag Mossige Gruppeleder, Stavanger Ap

Her er syv av våre grunner for at vi innfører gratis kollektiv­trafikk:

1 Kommunens overskudd tilhører innbyggerne Stavanger kommune har levert solide overskudd de siste årene. Det har sørget for at vi har kunnet øke avsetningene til pensjon, noe som før ble nedprioritert, og vi har satt av et solid disposisjonsfond. Vi har levert overskudd selv om vi også har tatt store grep som å styrke skolenes budsjetter med 100 millioner kroner årlig, innført gratis SFO for alle førsteklassinger, ansatt husassistenter ved alle sykehjemmene, etablert gratis sommeropplevelser for barn, innført tannlegestøtte, gjort trygghetsalarmer gratis og latt stadig flere skoler tilby skolemåltider, for å nevne noe. Vi skal fortsatt bygge opp solide pensjonsfond, men vår vurdering er at noe av de ekstraordinære inntektene nå kan gå tilbake til de som har skapt dem, nemlig innbyggerne. Ikke alle trenger bussen – for mange er det upraktisk å reise med både buss og tog – men de aller fleste kan reise kollektivt noen ganger. Jo flere ganger du bruker tilbudet, jo mer får du del i denne tilbakebetalingen. Det er økonomisk tøft for mange nå. De med lav inntekt, men også folk med vanlige lønninger, merker hardt på lommeboken at renten er høyere og at prisen på varer og tjenester øker. Derfor mener vi at når kommunen går med overskudd, må alle innbyggerne få mulighet til å redusere kostnader med kommunens hjelp.

2 Flere skal gå, sykle og ta buss I Stavanger har mange husholdninger ikke bare én bil, men også to. Mange bor, jobber eller har aktiviteter som gjør det vanskelig å klare seg uten bil. Men flere vurderer å kvitte seg med i alle fall bil nummer to. Dersom man framover, i tillegg til sykkelen, kan ha buss eller tog som alternativ, uten kostnader, er vi overbevist om at flere vil våge å kvitte seg med bil nummer to, og å bruke bilen sjeldnere. Det kommer klima og øvrig trafikk til gode.

3 Mindre bilkø og ingen rushtidsavgift I 2014 var det bare i Stockholm bilister satt mer i kø enn hos oss. Det skapte store forsinkelser for folk, og næringslivet tapte stort på at varer og ansatte satt fast i trafikken. Rushtidsavgift ble innført for å få ned køene, men endte først og fremst opp med å være en dyr ekstraskatt for de med lave inntekter. Derfor gikk vi mot rushtidsavgiften, men da den endelig ble fjernet i februar 2020 krevde Høyre-regjeringen at en forutsetning for å holde den fjernet var at biltrafikken ikke økte. Nå opplever vi en stor opptur i lokalt næringsliv, og bilbruk og bilkøer øker. Gratis kollektivtrafikk kan bidra til å redusere køene – og unngå ny rushtidsavgift.

4 Flere skal bruke sentrum til handel Gratis kollektiv kan støtte opp om økt handel i Stavanger sentrum. Nå kan familien, paret eller den enkelte med gratis buss lettere dra til sentrum og bli lenger, uten å tenke på at parkeringen utløper. Man kan også nyte et glass vin til maten, uten å tenke på bilen som står parkert. Det kan bidra til å øke bybesøksopplevelsen for flere.

5 Attraktive Stavanger Stavangers næringsliv jobber hardt for å tiltrekke seg kloke hoder til byen. Men for å velge å flytte til en ny by, er det også nødvendig med gode tilbud ellers i hverdagsliv og fritid. Derfor har vi bygget opp en kultursatsing i Stavanger, og de siste årene har vi gjort et skikkelig løft for barnefamiliene. Vi tror at å tilby gratis kollektiv kan også være et positivt grep. Det er innovativt – Stavanger er først i landet. Vi viser at i denne byen våger vi å prøve nye løsninger framfor å sitte fast i etablerte sannheter. PS! Vi har også vedtatt en garantiordning som skal sikre førstegangsetablerere som har råd til å betjene et huslån, mulighet til å kjøpe hus med sikkerhet fra kommunen. Vi håper at mediene snart omtaler denne ordningen som et enstemmig kommunestyre stilte seg bak!

6 Gratis vil sørge for at flere prøver – ekstra ruter må komme senere Hva kom først, høna eller egget? Noen hevder at det er flere avganger og nye rutekart som vil sørge for at flere bruker bussen, ikke prisen. Andre hevder at pris er avgjørende. I Stavanger har vi hatt flere forsøk med flere avganger, som da Hundvåg hadde fem­minutters­bussen. Antallet ruter er økt, men fortsatt er andelen som bruker bussen lav. Derfor prøver vi nå gratis kollektiv i håp om at flere som kan ta buss til og fra jobb, eller til fritidsaktiviteter, vil gjøre det. Om bare noen av disse velger å bruke buss videre, har vi oppnådd målet vårt – og så må naturligvis antallet avganger økes, og ruteproduksjon utvides. Vi er ærlige: Vi vet ikke om gratis gir langsiktig positiv effekt. Vi vil likevel prøve, all den tid forskningen er knapp. Det er forstemmende å se hvor raskt noen har hoppet på et 12-siders notat skrevet av en TØI-forsker fra 2012/18, for så å hardnakket påstå hva de vet resultatet vil bli for Stavanger i vår tid. Sannheten er at «forskningen viser» på flere felt viser svært lite.

7 Klima, selvfølgelig Vi må kutte utslipp. Vi må gjøre det fort. I Stavanger er fortsatt mange av våre utslipp knyttet til trafikk. Derfor blir bussene nå utslippsnøytrale, og flere båter skal bort fra diesel og over på utslippsfrie løsninger. Det er bra. Men: Flere må ta buss eller tog – og sykle! Derfor er dette også et viktig grep for å hjelpe oss på veien til svært viktige klimamål på vegne av innbyggere, landet og verdenssamfunnet. Vi redder ikke klimaet ved å bruke bussen i Stavanger. Men det kan bidra godt til at vi gjør vår del her lokalt.

Vi har notert oss mange andre innspill fra debatten. Kan dette sørge for at flere innbyggere vil endre dagens kommunegrenser? Kan det gi nasjonale ringvirkninger om hvordan vi som nasjon tenker om kollektivfinansiering i de store byene? Kan vi med dette få etablert et Stavanger-kort som også kan gjelde for andre tilbud i byen – gjerne også for turister? Stadig flere dører kan åpne seg.

Vi er uansett glade for at vårt vedtak har skapt god debatt. Vi var klar over at det ville bli krevende å koordinere tunge aktører, og å pløye ny mark – på veldig kort tid. Det fremlagte forslaget så langt fra kommunedirektøren må forbedres. Men det er nå vi har muligheten. Vi håper utprøvingen vil gi oss ny kunnskap om hvordan vi kan øke mobiliteten til folk, og ikke minst hvordan vi på best mulig vis kan sikre at folk også i tøffere økonomiske tider har råd til å leve gode liv, enten man bor alene eller sammen med andre.

Takk for at du leste, og for at du engasjerer deg i debatten! Dette er essensen i lokaldemokratiet.