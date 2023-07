UiS, energi­hovedstaden og satsing på kjerne­kraft

KRONIKK: At UiS skulle ha en aversjon mot kjerne­kraft, slik Senior­tanken antyder, er en noe over­nervøs og feil­aktig fore­stilling.

Kjernekraft er ikke ett fag, men summen av mange, som UiS har på programmet.

Øystein Lund Bø Dekan, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS

Helge Bøvik Larsen Prodekan for forskning og innovasjon, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS

Magne O. Sydnes Prodekan for utdanning, Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet, UiS

Fredag 5. mai hadde Seniortanken en kronikk i Stavanger Aftenblad med tittelen «Akademia i Norge ser på kjernekraft, men energi­hovedstaden lukker øynene». I kronikken oppfordrer Seniortanken UiS til å redegjøre for vår holdning til temaet.

Det er ikke vanskelig å være enig i at betydelig mer kjernekraft i verdens energimiks vil være helt avgjørende for å kunne redusere klima­gass­utslippene tilstrekkelig til å nå målsettinger om å begrense ødeleggende temperaturøkninger, og i tillegg levere energi nok til et økende behov.

Samtidig er det et spørsmål om hvor det er mest hensiktsmessig at denne kjernekraft­produksjonen etableres. Det er ikke gitt at det er i Norge, og enda mindre naturgitt at slike etableringer best etableres på Vestlandet eller i energi­hovedstaden Stavanger.

Kronikkforfatterne (f.v.): Helge Bøvik Larsen, Øystein Lund Bø og Magne O. Sydnes er henholdsvis pro­dekan for forskning og innovasjon, dekan og pro­dekan for utdanning ved Det teknisk-natur­viten­skapelige fakultet ved UiS.

Sum av fagområder

Det er også slik at kjernekraft omfatter mange forskjellige fagområder som skal spille sammen: fysikk, kjemi, prosesskunnskap, materialvitenskap, risikostyring, maskin, elkraft og mer. Forskning eller studieprogram kan i aller høyeste grad være aktuelle for teknologiutvikling og mulig drift av kjernekraftverk selv om de ikke bærer navnet kjernekraft og er synliggjort som en separat egen satsing.

Når kompetanse og utdanningstilbud innen kjernekraft etterspørres, blandes ofte en del kort sammen både når det gjelder kompetansebehov og aktuelle anvendelser, slik også Seniortanken gjør, og det er på sin plass med en liten opprydding.

Flere av eksemplene som Seniortanken trekker frem for å belyse viktigheten av forskning på atomenergi, har ingen ting med kjernekraft å gjøre, men derimot med bruken av nøytroner. Riktignok genereres nøytroner i en kjernereaktor, og disse nøytronene og tilhørende stråling kan blant annet benyttes til å studere egenskapen og karakteren til ulike materialer, men dette har i seg selv ingen ting med kjernekraft eller forskning på kjernekraft å gjøre.

Også eksemplene på andre anvendelser med utspring fra kjerne­kraft­miljøet ved Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller utenfor Lillestrøm, har lite med kjernekraft direkte å gjøre. Det dreide seg mer om fagfolk innenfor kjemi, fysikk, materialvitenskap og prosessteknologi som i sin tid arbeidet med kjernekraft, og som i etterkant også har benyttet denne generelle kunnskapen til tracer tracerOgså kalt 'traceroute', en nettverksdiagnostisk metode for å spore ruten til datapakker fra én datamaskin til en annen i et IÅ-basert nettverk, f.eks. internett.-utvikling og studier og optimalisering av fler­fase­strømming og material­teknologi.

UiS er aktivt med

Fysikerne ved UiS har sammen med IFE i lang tid hatt en tung forskningsaktivitet innen nøytronforskning, der reaktoren på Kjeller var sentral så lenge den var operativ. Dette samarbeidet var organisert i konsortiet Nasjonalt kompetansesenter for nøytronforskning (NcNeutron), og UiS er også del av et nytt konsortium for å etablere videreføringen, NcNeutron II.

UiS er ved siden av Universitetet og IFE en av institusjonene i Norge med tyngst nøytronforskning i landet. UiS er for øvrig også deltagende i det nye nukleære forskningssenteret sammen med IFE og UiO, riktignok ikke som seniorpartner, men med en viss kobling, som Seniortanken etterlyser.

For å kunne drive med kjernekraft og forskning og utvikling av den, er gode basiskunnskaper i realfag (fysikk, matematikk og kjemi) og materialteknologi en absolutt forutsetning, og det er slik basiskunnskap som utgjør kjernen i forskning på og utdanning knyttet til kjernekrafttematikken. Ved UiS får våre studenter den basis kunnskapen i flere av våre studieprogrammer på masternivå som bygger på en god grunnmur innen de nevnte fagene på bachelornivå. Med dette som basis er de vi utdanner godt skodd for å gå løs på en forskerkarriere innen kjernekraft når det blir aktuelt.

Treffer ikke

At Universitetet i Stavanger skulle ha noen slags aversjon mot kjernekraft som skulle ha potensial til å kunne avskrive Stavanger som energihovedstad, slik Seniortanken antyder, virker altså som en noe overnervøs og feilaktig forestilling. Tvert imot tilbyr UiS både svært aktuell forskning og relevante studieprogram.