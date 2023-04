Våre liv mellom katedralen og torget

DEBATT: Jeg står med ryggen mot Domkirken og med ansiktet mot torget. Føttene peker mot torgtrappene. Er det en vandring fra og en vandring til?

Livene våre leves i et spenningsfelt mellom katedralen og torget.

Tormod Wasbø Prost emeritus

Er det en bevegelse i protest mot Domkirkens innhold? Eller er det en bevegelse med et nytt innhold som kan eller bør proklameres fra torgtrappene?

Vi var en flokk på fire som ble ordinert av biskop Birkeli ved St. Hans-tider i 1967. Vi gikk over dørterskelen. Inn i Domkirken. Vi ble sendt ut med oppdrag og fullmakter. En tjeneste med røtter tilbake til Han som sendte sine disipler ut som apostler. Vi gikk ut Domkirke-døren. Foran oss lå torget. Møtestedet for handel og kommende næringsliv.

Mennesker som møtte hverandre og inngikk forpliktende avtaler om samvirke med følger for samfunnet. Med ryggen til katedralen. Ikke i protest, men ut til alle slags mennesker. Til folk i sin daglige dont. Med en gedigen oppakning. Med en bagasje som ikke bare var til personlig bruk. I generasjoner har Domkirken vært samlingspunktet for de mange som gikk hjemmefra for å være sammen i dette fellesskapet som gjorde tydelig Kristus-nærværet i samfunnet.

Hvor finner vi niste?

Gudstjenesten, messen, var bindeleddet fra generasjon til generasjon. Det var gjort tydelig gjennom dåpen og ved nattverdsmåltidet. Ved konfirmasjon og ved inngåelse av ekteskap. Man lyttet til Ordet. Prekestolen står fortsatt som en påle i rommet. Tydelig som et sted for kommunikasjon. Man ble verken stående eller sittende igjen i rommet. Man ble bokstavelig talt sendt fra alteret i øst – til utgangen mot torget. Hele samfunnslivet utenfor kunne hente visdom, inspirasjon og hjelp til et sammensatt og mangfoldig liv. Med ryggen til Domkirken. Med ansiktet mot samfunnet. Sammenheng eller motsetning?

Er ordet sekularisme blitt en forkledning for det gammeldagse ordet verdsliggjøring? At man forlater kirken og alt dets vesen til fordel for et eller annet som erstatter den bagasjen man hadde båret på. Ble den for tung? Kom innholdet i bagasjen til å bli en uønsket byrde? Med ansiktet mot torget. Hva hadde torget å tilby? Hva var så grunnen til at man tok steget fra kirken til torget?

Når mennesket blir gudløst, trenger det en erstatning. Hvor finner man ny niste for livsvandringen? Er svaret kamp mot alt som lukter av ‘kristenmanns ‘ blod? Er det filosofiske eller politiske strømninger gjennom tidene med kritiske problemstillinger som erstatter ‘Ordet som ble menneske og tok bolig iblant oss’? Eller er det nåtidens sosialpolitiske trender med ulike farger som tar avstand fra alt som Domkirken representerer?

Det er mange av oss som har hatt vår vandring til messen og er sendt ut fra messen for å tjene Gud og nesten. Ut til torget. Ut til alle slags mennesker. Ut til møte med dem som er kommet på avstand. Ut til dem som ikke vil være i fellesskap med dem som er en del av den ene hellige, allmenne og apostoliske kirke. Å vende om er å snu seg. Å legge om kursen. Ny orientering, eller bli korrigert.

Det ytre og det indre

Kirken står for en verdensvid bevegelse med syn for hele mennesket. Med full oppmerksomhet på mennesket som ånd, sjel og kropp. Helhet. Min vandring bærer preg av den bagasjen jeg fikk med meg fra barnsben av. Vandringen er målrettet. Kanskje er det et poeng at det handlet om en bevisst vandring? En erkjennelse av et slags utfordrende spenningsfelt mellom katedralen og torget? Ansiktet og ryggen hører jo med til samme kroppen. Øynene og ørene tar imot mange slags inntrykk. Mon ikke livsorienteringen er avhengig av en basis som kan angi kurs for å oppdage Guds skaperverk og Guds redningsplan for de skapte? Med plass for det ytre og for det indre? Da kan det bli en vandring i glede og i undring. Inn døren for å hente noe verdifullt med seg ut døren, til torget.