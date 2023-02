Retten til fagorganisering står fast – også innen havvind

DEBATT: Havvind i USA er i sin spede begynnelse. Samtidig som vi skal bygge vindprosjekter skal det også etableres en helt ny industri. Kompetent og organisert arbeidskraft vil være viktig for at havvindindustrien skal lykkes.

Aftenbladet skriver at Equinor bruker et advokatfirma som holder kurs i «fagforeningsunngåelse». Equinor tar avstand fra dette. De som kjenner oss, vet at dette er veldig fjernt fra Equinors verdier.

Pål Eitrheim Konserndirektør for fornybar, Equinor

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Derfor har Equinor forpliktet seg til å forhandle frem project labor agreements (prosjektarbeidsavtaler) på sine havvindsprosjekter i USA. I motsetning til i Norge hvor fagforeningsavtaler gjøres på bransje- eller selskapsnivå, forhandles det ofte i USA på prosjektnivå. Det er vanlig at både fagforeningsorganisasjonene og arbeidsgiverne benytter seg av advokatfirmaer som planlegger og gjennomfører disse forhandlingene på vegne av partene.

Aftenbladet skriver at Equinor bruker et advokatfirma som holder kurs i «fagforeningsunngåelse». Equinor tar avstand fra dette. De som kjenner oss, vet at dette er veldig fjernt fra Equinors verdier. Equinor har en tydelig global policy om retten til organisering. Vi respekterer våre medarbeideres organisasjonsfrihet og dermed deres rett til kollektive forhandlinger og samarbeid gjennom representative organer. Denne policyen er førende for vår virksomhet i alle markeder, også i USA.

En viktig rett

Equinor er også tydelig i forventninger til leverandører knyttet til bruk av organisert arbeidskraft. Vi forventer at våre leverandører respekterer, ansattes rett til forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet, til å delta i kollektive forhandlinger og til å danne fagforeninger. I noen markeder er disse rettighetene begrenset, her søker vi å finne alternative virkemidler for å sikre et effektivt samarbeid mellom ansatte og arbeidsgiver, vi har òg de samme forventningene til våre leverandører.

I avtalen Equinor har inngått med delstaten New York har vi forpliktet oss til å legge til rette for fagforeningsavtaler i havvindprosjektene våre. Forhandlingene om disse avtalene er nært forestående. Det er i forberedelsen og gjennomføringen av disse, at Equinor har valgt Jackson Lewis som advokatfirma innen arbeidsrett.

Selskapet er anerkjent for sin kompetanse innenfor arbeidsrett, og for et godt forhold til de største fagforeningene i USA. De er innforstått med Equinors verdier og prinsipper, og vil rådgi i tråd med vår forpliktelse om å inngå prosjektarbeidsavtaler. Når vi bruker eksterne rådgivere, ligger våre verdier og prinsipper til grunn.

At advokatfirmaet også gir råd til andre selskaper som ikke deler vårt syn på fagorganisering, er krevende, men gjelder dessverre for mange av advokatfirmaene som bistår arbeidsgivere i fagforeningsforhandlinger. I arbeidet for Equinor er målet å få til gode og balanserte prosjektarbeidsavtaler som tjener alle parter.

Godt samarbeid viktig

Når man skal etablere en ny industri, er tilgangen til kvalifisert arbeidskraft vesentlig. I denne sammenheng er et godt samarbeid med fagforeninger viktig for å få til langsiktig oppbygging av havvindsindustrien. Dette handler også om å bidra til en rettferdig omstilling («Just Transition») hvor organisert arbeidskraft også gir langsiktighet og forutsigbarhet i etableringen av en ny industri.

Equinor har utviklet energiprosjekter både i Norge og internasjonalt hvor et godt og konstruktivt samarbeid med fagforeninger har vært vesentlig for å lykkes. Det samme vil gjelde for våre havvindsprosjekter i USA. Senest forrige uke møtte Equinor – sammen med representanter for LO, egne tillitsvalgte og vår personalavdeling – ledende fagforeningsrepresentanter fra USAs AFL-CIO i Oslo. Vi hadde et godt og konstruktivt møte, og vi ble enige om å fortsette dialogen med sikte på å etablere en god samarbeidsrelasjon også framover. Det er dette vi ønsker å få til med bistand fra eksterne rådgivere som jobber innenfor rammer satt av oss. Det må til for å lykkes med å bygge en robust og kompetent havvindsindustri, både i Norge og i USA.