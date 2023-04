Barna står i kø hos Stavanger Røde Kors

DEBATT: Barna i Stavanger vokser opp i en ressurssterk kommune. Likevel opplever mange en barndom uten tilgang på gode fritidstilbud.

Ifølge FNs barnekonvensjon har alle barn rett på en meningsfull fritid.

Cathrine Savic Eikeland Leder av Stavanger Røde Kors omsorg

Veronika Dagestad Rådgiver, Stavanger Røde Kors

Noen mangler den oppfølgingen de trenger hjemmefra for å kunne delta aktivt i lokalmiljøet, andre vokser opp i familier med lav inntekt der leve- og bokostnader må ha høyere prioritet.

Ifølge FNs barnekonvensjon har alle barn rett på en meningsfull fritid. Røde Kors sitt hovedmål er å gi hjelp der hjelpen trengs, og for å tilby en løsning på problemet startet vi fritidsgruppa Barnas Røde Kors. Blant barna har tilbudet blitt veldig populært, men for å kunne gjennomføre det trenger vi hjelp fra voksne.

Mestring og mangfold

Barnas Røde Kors er et fritidstilbud i regi av Stavanger Røde Kors for barn mellom 1. og 4. klasse. Her kan de delta på aktiviteter, oppleve mestring, få nye venner og utvikle sosiale nettverk. I tillegg får barna lære om medmenneskelighet i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

For at Stavanger Røde Kors skal kunne fortsette å jobbe for at dette blir en realitet, så trenger vi hjelp av de voksne.

De fleste aktivitetene foregår utendørs, så barna får bli bedre kjent med sitt nærmiljø, og lærer hvordan de kan bruke de ressursene som finnes der på en trygg og aktiv måte. Tilbudet er gratis, og åpent for alle som vil.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra 2014–2019 viser at hvert tiende barn, totalt 2856 i Stavanger, vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Vi har selvfølgelig et mål om å nå de mest sårbare barna, men vil også kunne gi et tilbud til de som av andre grunner mangler fritidstilbud, eller som ønsker et annet alternativ til idrett, korps eller speider.

Tanken bak Barnas Røde Kors er å tilrettelegge for samspill mellom barn, og bidra til gode vennskapsforhold. Vårt ønske er at alle barn skal ha like muligheter på fritiden uavhengig av sosial bakgrunn, og at vi skal kunne sørge for at de som trenger det får trygge voksne å støtte seg på.

Gi av din fritid

Alle barn har rett på en meningsfull fritid, der er vi nok alle enige med FN. For at Stavanger Røde Kors skal kunne fortsette å jobbe for at dette blir en realitet, så trenger vi hjelp av de voksne.

Er du en trygg voksen som trives sammen med barn, og som ønsker å bruke tiden du har til overs til noe meningsfullt og viktig? Da oppfordrer vi deg til å gi litt av din fritid til noen som trenger den. Sammen kan vi gi barna den fritiden de fortjener, og sørge for enda flere gledesrop når skoledagen er over.