Norge må ikkje bli nærsynte i ei verd i krise

DEBATT: Norge har i ei årrekke, og med vekslande regjeringar, halde fast på målsettinga om at vi som eit velståande land skal gi ein prosent av vårt statsbudsjett til bistand. I årets forslag til bistandsbudsjett går regjeringa bort frå dette målet.

Når Norge reduserer vårt økonomiske og politiske nærvær i verda utanfor Vesten, står andre aktørar klare til å overta.

Kjetil Aano Stavanger

Så vidt eg forstår er dei viktigaste grunnane til at ein gjer det, at statsbudsjettet er så stort at det ville gi ein urimeleg høg auke på bistandssida om vi heldt fast på eittprosentmålet. Sagt litt enklare: Vi er blitt så rike at vi ikkje har råd til å dela lenger.

Det andre, og i utgangspunktet meir forståelege argumentet, er at verda har endra seg. Det gjer at behovet for vårt nærvær i våre nærområde er større enn nokon gong før. Derfor trappar vi ned vår aktivitet utanfor Europa ved å minska budsjettet og ved å redusera talet på utestasjonar i dei alle fattigaste landa.

Sjølv Putin ønsker ikkje svolt

Som ein del av denne innsparingspolitikken foreslår ein også å legga ned ambassadeseksjonen på Madagaskar. Dette ser heilt bort frå nokon viktige realitetar: For det første er krisa verda i dag står i, både klimakrise og krigen i Ukraina, kriser med globale perspektiv. Matvareprisar og politisk uro heng direkte saman med begge desse krisene. Til og med Putin har forstått det, og legg mykje politisk prestisje i at hans krig, som han kallar spesialoperasjon, ikkje skal føre til av verda svelt. Ikkje han ein gong, vil ha det på seg.

Det andre ein ser bort ifrå er at når vi reduserer vårt økonomiske og politiske nærvær i verda utanfor Vesten, står andre aktørar klare til å overta. Eg snakkar her primært om Kina og Russland. Og fleire, m.a. Astrid Hoem, leiaren i AUF, har peikt på: ingen av desse globale aktørane spelar på lag med oss når det gjeld viktige verdiar som alle norske regjeringar har fremja: demokratiutvikling, rettsvesen som fungerer, likestilling mellom kjønn, reproduktiv helse, rom for kulturelt og religiøst mangfald.

Norge er eit lite land i verda. Men som generalsekretæren i FN, António Guterres nyleg uttalte, i denne samanhengen blir Norge lagt merke til, vi betyr noko. Ved å redusera bistandsbudsjettet og å gå vekk frå eittprosentmålet, og samtidig å legga opp til avvikling av diplomatisk nærvær i land som Madagaskar, som Norge har ein svært lang og trufast relasjon til, oppnår Norge å senda tydelege signal om at desse verdiane ikkje er så viktige lenger, i alle fall ikkje utanfor Europa.

Gode og taktiske

Terje Tvedt har kritisert Norge for «godhetstyranni», altså å ha ein utanrikspolitikk drive meir av naiv godleik, enn av vilje til å fremja eigne langsiktige interesser. Ved det budsjettet som er lagt fram, oppnår Norge verken det eine eller det andre. Her tar ein ikkje det ansvaret ein kan forventa at Norge som ein global aktør på bistandsfeltet, skal ta. Samtidig undergrev ein sine eigne langsiktige interesser ved å avgrensa synsfeltet til det nære, og i aukande grad å overlata verda til andre aktørar.

Stilt overfor globale kriser som dei vi ser nå, må Norge både våga å visa godleik og ansvar, og å ta val som tener eigne interesser på lang sikt. Dei føreslåtte avviklingane av diplomatisk nærvær og reduksjonen i bistandsbudsjettet, gjer ingen av delane.