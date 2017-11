«Det ble diskutert på KåKånomics i Stavanger om deler av oljeformuen skal gis bort. Satt på spissen gjøres det allerede, for eksempel til befolkningen i Tyskland og Sverige gjennom å godta negativ rente på statsobligasjoner, som det er investert store beløp i.

Fortjener grundig debatt

Spøk til side, et spørsmål som fortjener grundig debatt er om og hvordan investeringer gjennom Oljefondet aktivt kan allokeres og brukes som verktøy for å oppnå en mindre oljeavhengig framtid for hele verden – uten lavere avkastning eller mye høyere risiko for Oljefondet.

Et første steg kan være å selge aksjer i selskaper som Shell, Exxon Mobil, Chevron, BP, Total, Schlumberger og ENI. Kun i disse selskapene eier Oljefondet aksjer for rundt 140 milliarder kroner, og tilsammen for rundt 300 milliarder kroner direkte i 379 olje- og gasselskaper. I tillegg kommer investeringer i obligasjoner utstedt av olje og gass og relaterte virksomheter. Dette øker Norges eksponering til en langsiktig høyst usikker oljeprisutvikling, utover samfunnets allerede sterke oljepris sensitivitet grunnet fortsatt store gjenværende ressurser og fremtidig produksjon, Statoil eierskapet og generelt oljeavhengig næringsliv.

Rystad Energys budskap er at olje- og gasselskaper kan vinke farvel til superprofitt (og velkommen til innovasjon), mens Norge forsetter å investere oljepenger i olje i stedet for å diversifisere vekk fra olje. Til hva da? For eksempel kan Stortinget bestemme at Oljefondet kan få lov til å gjøre investeringer direkte i fornybare energi prosjekter og infrastruktur i andre verdensdeler, som i mange land nå er konkurransedyktige med fossile energiprosjekter. Slike investeringer har nok noe høyere risiko isolert sett i forhold til porteføljen i Oljefondet totalt, men muliggjør videre diversifisering og god avkastning både finansielt og miljømessig for kloden som helhet.

Fattigdomsbekjempende

Samtidig vil dette kunne redusere import og avhengighet av fossil energi for mange land, være fattigdoms-bekjempende, samt gi tilgang til ren energi for millioner av mennesker for primære behov og bærekraftig utvikling av næringsliv. Norge har hatt spesielt mye flaks siden 1969 – la oss gjøre Oljefondet til verdens første og største «Impact Sovereign Wealth Fund» og gjøre verden mindre oljeavhengig!